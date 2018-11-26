Косметологи подсказали, как надолго сохранить молодость кожи

Топ-5 важных бьюти-привычек.К сожалению, природа беспощадна и после 30 наша кожа уже не может оставаться такой же свежей и упругой, как раньше.До этого времени зачастую кожный покров здоровый и эластичный у большинства женщин, но чтобы после 30 сохранить привлекательность, необходимо заблаговременно позаботиться о состоянии своей кожи. Стоит усвоить эти 5 важных бьюти-привычек.Всегда используйте солнцезащитный кремПредотвращение морщин начинается с ежедневной защиты от солнца, будь оно летним, зимним или когда небо затянуто облаками. Незаметные глазу солнечные лучи ускоряют процесс старения на клеточном уровне, а также провоцируют появление пигментации и морщин.Никогда не пропускайте вечерний уходПодготовка кожи к ночи - крайне важный этап, ведь именно во время сна кожа обновляется на клеточном уровне. Поэтому средства для вечернего ухода проникают в кожу глубже и дают более заметные результаты.Делайте себе массаж лицаЛегкий массаж можно производить каждый раз, когда вы наносите продукт на кожу. Это улучшает кровообращение, стимулирует лимфодренаж и пробуждает мускулатуру. Начните с момента умывания, массируя лицо круговыми движениями.Эксфолируйте, но не слишкомСлишком глубокая эксфолиация может нарушить водно-жировую пленку кожи, которая является естественным защитным барьером. Таким образом вы делаете кожу еще более чувствительной и подвластной внешним раздражителям. Не делайте эксфолиацию чаще 3 раз в неделю, а после процедуры всегда наносите увлажняющее средство.Не забывайте о шее, декольте и рукахТерритория нежной кожи начинается с груди и заканчивается у корней волос. Уход за всей этой зоной должен быть в идеале одинаковым.