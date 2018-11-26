Названы симптомы проблем с печенью, которые нельзя игнорировать

Неожиданные признаки заболеваний печени.Печень часто называют самым молчаливым органом. Даже когда ей есть что сказать, она предпочитает помалкивать.А если ее болезни и дают о себе знать, то такими неожиданными признаками, что ты в жизни не заподозришь настоящую причину.Дело в том, что в печени нет нервных окончаний, поэтому она и не болит. В результате человек долгие годы может даже не подозревать, что здоровье его печени нарушено. Но всё же есть некоторые симптомы, которые помогут заподозрить неладное…Почему болит печеньПечень - самая крупная железа в организме человека. Она весит примерно 1,5 килограмма и выполняет более 70 функций. Она располагается в правом подреберье под диафрагмой. Орган находится в специальной капсуле, которая представляет собой двухслойную оболочку.Когда мы говорим о «болях» в печени, следует понимать, что этот орган сам по себе болеть не может из-за отсутствия нервных окончаний. Болевые или неприятные ощущения появляются при увеличении железы и растяжении капсулы. Если печень «болит», значит, она значительно увеличена.В силу особенностей своего строения и выполняемых в организме функций, наш природный фильтр подвержен большому количеству заболеваний. Это вирусные инфекции (гепатиты B, C, D) и заболевания бактериальной и паразитарной природы (туберкулез, абсцесс, альвеококкоз, эхинококкоз, аскаридоз).А также гепатозы (алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени), опухолевые (киста, рак, саркома, карцинома), сосудистые (тромбоз, гипертензия), наследственные (гипоплазия, гемохроматоз, пигментный гепатоз), травматические повреждения.Симптомы болезни печениПечень обладает уникальными способностями к регенерации, но они не безграничны. О том, что ты ее перегружаешь, она сообщает порой очень тонко. Рассказываем, какие симптомы помогут понять, что твоей печени нездоровится.Симптом № 1: упадок сил и общая слабостьДля заболеваний печени характерны жалобы на появление необоснованного ощущения усталости. Такие изменения чаще всего первыми замечают даже не сами больные, а люди из их близкого окружения.Слабость, апатия, упадок сил, нарушение сна могут возникнуть в результате общей интоксикации организма. Это происходит, когда печень не справляется со своей главной задачей - очищением крови и нейтрализацией вредных веществ.Симптом № 2: отек животаАсцит - это скопление жидкости в брюшной полости, в большинстве случаев наблюдается при циррозе печени. Он возникает при задержке жидкости или натрия в организме и повышенном давлении крови в венах, идущих из кишечного тракта и других органов в печень.Плохое кровообращение и воспалительный процесс делают выведение натрия из клеток затрудненным. Так накапливается вода. Накопление жидкости способно стать причиной появления спазмов, болезненной чувствительности, одышки и боли.Симптом № 3: болезненные ощущения в животеПечень размещается в правой части тела над желудком и под легкими. Воспаленная печень болит, и эта боль хорошо ощущается в зоне межреберья и ниже.Симптом № 4: задержка жидкостиЗадержка в организме натрия и высокое давление крови могут вызывать скопление жидкости в организме и без асцита. Отек (эдема) лица, ног и рук - обычное явление при подобном скоплении. Эдему провоцируют и другие болезни, например, дисфункция лимфатической системы, болезни почек, эмфизема, застойная сердечная недостаточность.Нерегулярным или периодическим задержкам жидкости свойственно появляться во время менструации или вынашивания ребенка, и исчезают они сами по себе. Если симптомы эдемы усугубляются или не проходят долгое время, необходимо узнать причину ее возникновения.Симптом № 5: диспепсия (несварение желудка)Время от времени каждый из нас сталкивается с несварением желудка из-за болезни или некачественных продуктов. Испытывать тошноту продолжительное время можно по причине разных состояний, например, отравления, вертиго, беременности и гемикрании.Если тебя тошнит нескольких дней (иногда при этом есть диарея или рвота), это должно насторожить. Подумай, что могло спровоцировать несварение желудка. Если оно не проходит, запишись на прием к врачу. При печеночной недостаточности тошноту сопровождают и другие симптомы.Цирроз и печеночная недостаточность негативно воздействуют на пищеварительный тракт. Частично вздутие, боль в животе и тошнота вызывают замедление перистальтики кишечника. Инсулиновая резистентность и недостаточное количество кишечных бактерий вследствие печеночной недостаточности только добавляют осложнений.Симптом № 6: нарушение пищеваренияПоражение печени способно вызывать кишечную проницаемость (так называемый «дырявый ЖКТ»), избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, общее замедление усвоения пищи.Это происходит из-за изменения уровня гормонов и выработки желчи. Хронический метеоризм, изменение туалетных привычек, снижение желудочно-кишечного комфорта могут указывать на нарушения в работе печени.Симптом № 7: зудящая кожаИнтересно, что болезни печени могут спровоцировать зуд кожи (прурит). Холестаз - это уменьшение или прекращение выделения желчи из печени. Прурит иногда сопровождает холестаз. Механизм его появления пока что изучен не полностью.В теории, существуют стероидные вещества, которые вырабатываются в процессе синтеза холестерина альтернативным способом (не печенью, как это обычно бывает). Это и приводит к зуду и пруриту.Тебе в таком случае помогут эфирные масла, яблочный уксус, чай из жгучей крапивы, ванны с овсянкой, листья гуавы, кайенский перец, конопляный крем, ментол, касторовое масло.Симптом № 8: разлитие желчиБилирубин образуется при расщеплении желчью в клетках крови гемоглобина. Это фактически продукт выделения. При его накоплении в крови глаза или кожа приобретают желтоватый оттенок. Разлитие желчи в большинстве случаев говорит о наличии болезни печени или закупорке желчных протоков.Симптом № 9: потеря аппетитаБолезни печени выводят из строя и механизм голода. В ходе иммунной реакции активизируются цитокины (белки, выполняющие роль межклеточных посредников). Появление цитокинов в пищеварительном тракте способно вызвать потерю аппетита.Симптом № 10: окрашенный калКак известно, билирубин окрашивает твой кал. Нарушение функции печени способно изменить цвет кала, а это уже клиническое проявление цирроза, опухолей, камней в желчном пузыре, кисты или гепатита. Если подобное изменение наблюдается довольно долго, обратись к специалисту.Симптом № 11: нетипичный цвет мочиНарушение функции печени может повлиять на выработку билирубина. В таком случае его выработкой займутся почки, а выводиться пигмент из организма будет вместе с мочой.Цвет мочи при повышенном билирубине меняется со светло-желтого на оранжевый, золотистый или коричневатый. Это может указывать на поражение печени.Появление нетипичного цвета у мочи также может быть вызвано обезвоживанием, чрезмерным количеством витамина A, инфекцией мочевыводящих путей, большим количеством белка, употреблением свеклы. Если нетипичный цвет мочи долго сохраняется, запишись на прием к специалисту.Симптом № 12: запор, диарея и кишечное кровотечениеПри сильном поражении печени поражается и кишечный тракт. Высокое давление крови в венах и артериях печени способно вызывать разрыв кровеносных сосудов. За ним последует желудочно-кишечное кровотечение. Оно может случиться в желудке, кишечном тракте или пищеводе.Если в печени развивается опухоль, она может производить гормоны, влияющие на другие внутренние органы. Гормоны способны повлиять на пищеварительные процессы и вызвать хроническую констипацию (запор). О раке печени в ряде случаев свидетельствует и наличие хронической диареи.Так как многие заболевания печени являются следствием неправильного образа жизни, для их профилактики необходимо скорректировать режим физической активности и характер питания.Большое значение имеет отказ от вредных привычек и соблюдение правил личной гигиены (профилактика гепатита А), половой гигиены (профилактика гепатитов В и С), общее повышение иммунитета.