Правильное питание: эти продукты нельзя есть натощак

Помните, завтрак не должен содержать десертов.Забудьте о бутербродах с колбасой и свежевыжатых соках натощак – специалисты составили список продуктов, которые не рекомендуют употреблять по утрам на пустой желудок.Самый вредный завтрак, по мнению ученых, содержит острые и копченые продукты, которые многие наши сограждане как раз охотно едят по утрам. Речь, в частности, идет о продукции из переработанного мяса, которую часто используют для бутербродов. Но острая и копченая пища плохо действует на слизистую оболочку пищеварительного тракта,и если регулярно завтракать хлебом с колбасой или нарезкой, риск появления воспаления и болей в желудке резко повысится.Почему не стоит пить натощак свежевыжатые соки? Почти во всех этих соках есть кислоты, стимулирующие выработку пищеварительных ферментов. Но если в желудке нет пищи, то действие таких ферментов может вызвать тошноту, понос, газообразование.Также, кстати, не стоит увлекаться питьем воды с лимоном натощак, - такой эксперимент чреват получением ожога пищевода.Кроме того завтрак не должен содержать десертов. Съеденные на пустой желудок, они спровоцируют выброс в кровь сразу большого количества инсулина. Регулярно начиная свой первый прием пищи с чего-нибудь сладенького, вы «раскачиваете» свою поджелудочную железу и повышаете личный риск диабета.Помимо того не нужно на голодный желудок пить кофе - этот напиток провоцирует выработку соляной кислоты, раздражающей стенки желудка. Так недалеко до гастрита и язвы.