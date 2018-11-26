Назван привычный напиток, который может спровоцировать рак

Специалисты выделили несколько ключевых признаков полезного кофе.Кофе окончательно закрепил за собой репутацию напитка, который прекрасно вписывается в здоровый рацион питания. Тем не менее, чтобы его употребление оказывало наиболее благоприятный эффект на организм, нужно следовать определенным принципам, считают ученые.Специалисты выделили несколько ключевых признаков полезного кофе.В частности, эксперты из МАИР - Международного агентства по изучению рака (США) настоятельно рекомендуют пить кофе не слишком горячим.«Температура полезного кофе не должна превышать 65 °С, поскольку в виде горячего напитка он может оказаться канцерогеном, приводящим к развитию рака горла и пищевода», - пояснили научные работники.Также исследователи сделали заключение, что кофе, который употребляется в условиях нездорового существования, не оказывает ощутимого позитивного эффекта. Кофе полезен, но только пока в рационе присутствует качественная пища и человек не курит, констатировали медики.Кроме того, ученые говорят, что предпочтительнее все же пить кофе с кофеином, а не декофеинизированный. По их словам, при удалении кофеина напиток теряет сразу много антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и воспалительными реакциями в организме.Также эксперты пояснили, что полезный для здоровья кофе не должен содержать сахара. Кроме того, он должен быть приготовленным, а не растворимым.Исследование шведских ученых из Университета Умео показало, что сваренный в турке кофе способствует снижению риска возникновения рака груди. Проведенный затем мета-анализ 59 независимых исследований позволил специалистам сделать вывод, что кофе также может уменьшать общую заболеваемость такими видами онкологии, как рак мочевого пузыря, ободочной и прямой кишки, печени, эндометрия, пищевода, поджелудочной и предстательной железы.