Медики рассказали, можно ли гипертоникам есть хурму

Этот фрукт обладает мягким мочегонным средством.Хурма содержит огромное количество витаминов, микроэлементов, а также особых веществ, которые предотвращают возникновение отечности, образование камней в почках, а также борются с гипертонией.В хурме содержится огромное количество полезных микроэлементов, которые просто необходимы организму для слаженной работы. К тому же набор витаминов и питательных веществ очень благоприятно воздействует на иммунную систему и повышает защитные силы организма.Кроме того, хурма очень полезна для тех, кто борется с гипертонией и пытается избавиться от отечности.«Если вы страдаете от отеков, возьмите на вооружение такой рецепт: листочки хурмы промойте, подсушите и разотрите в порошок. Их можно заваривать, а можно принимать запивая водой дважды в день по четверти чайной ложечки. Курс лечения – полторы недели. Этот рецепт является также очень действенным и при гипертонии» - говорит эксперт.Хурма обладает мягким мочегонным средством, благодаря чему выводит из организма всю лишнюю, застоявшуюся жидкость.Специалист также обратила внимание на то, что, помимо множества ценных микроэлементов, в хурме содержится большое количества природного магния. Во-первых, это мощная поддержка для сердечной системы, магний также делает этот фрукт незаменимым при очистке почек. При этом регулярное употребление хурмы в разы снижает риск образования камней в почках, выводит из организма соли натрия и помогает почкам слажено работать.