Врачи объяснили, почему желательно регулярно есть орехи

5 продуктов, которые укрепляют память.Вам нужен препарат, стимулирующий память? Измените рацион на более здоровый для мозга! Среди других компонентов, он должен содержать лецитин и витамины группы B.Узнайте, какие продукты стоит есть.СояХарактеризуется высоким содержанием лецитина. Благодаря этому компоненту улучшается память и концентрация, а также снижается концентрация холестерина. Также обладает благотворным влиянием на сердечно-сосудистую систему, помогает регулировать уровень глюкозы в крови и уменьшает риск раковых заболеваний. Считается, что ее белок имеет высокое биологическое значение среди растительных белков. Также включает в себя - важные для мозга - витамины группы B, множество микроэлементов и природные эстрогены.МиндальОн содержит много питательных веществ, которые могут улучшить работу памяти. Содержит витамин В6, белок, цинк и витамин Е. Кроме благоприятного воздействия на головной мозг, регулирует уровень холестерина и добавляет энергии. Миндаль также помогает при запорах, кашле, расстройствах органов дыхания или при анемии. Употребляя в пищу миндаль, Вы поможете также сердцу, костям, иммунитета и здоровью кожи.Грецкие орехиИмеют благотворное влияние не только на физическое состояние мозга и память. Снижают уровень "плохого" холестерина и предотвращают разного рода воспалительные процессы. Их употребление также может быть полезно при анемии. Кроме того, они придадут вашей коже красивый и здоровый цвет. Оздоровительные свойства грецких орехов связанные, в частности, с содержанием жирных кислот группы омега-3, многих минеральных веществ и витаминов E и группы B.КуркумаБлагоприятно влияет не только на мозг, но также сердце, желудочно-кишечный тракт и иммунную систему. Оказывает противовоспалительное действие, очищает организм и улучшает настроение. Также поможет вам сохранить молодой вид. Ее основным ингредиентом является куркумин - соединение антиоксидантными свойствами. Это также богатый источник витамина с и витаминов группы B. Вы найдете в ней также клетчатку и множество минералов.БрокколиОдин из лучших продуктов для мозга. Брокколи улучшают память благодаря содержанию лецитина и витамина К. Кроме того, богатые бета-каротином и витамином C, благодаря чему усиливают иммунную систему. Вы найдете в них также фолиевую кислоту, калий и кальций, а также лютеин и зеаксантин, которые благотворно влияют на зрение. "Зеленый картофель" содержит сульфорафан обладающий противоопухолевыми свойствами.Продукты, потребление которых следует ограничитьЧасть продуктов ослабляет память. Избегайте алкоголя, продуктов с высоким содержанием жира, сахара и искусственных подсластителей. Вы сомневаетесь, данный продукт может быть вреден? Помните, что то, что плохо для вашего тела, вероятно, также плохо для ума.