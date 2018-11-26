Медики подсказали, как похудеть без изнурительных диет

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4 лучших способа похудеть без диетПохудеть при минимуме усилий и затрат мечтают все. Последние научные исследования свидетельствуют: похудеть без диет возможно. Но сбрасывать вес, не делая совсем ничего, - это скорее из области фантастики.1 способ похудеть без диет: таблетка от лишнего веса. В США специалистами медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне был создан препарат, который воздействует на экспрессию белка NNMT, не позволяя ему замедлять жировой обмен веществ в организме. В эксперименте с мышами это лекарство поспособствовало нормализации содержания холестерина в крови и на треть уменьшило объем белого жира. Пожалуй, это лучший способ похудеть практически без усилий – по словам ученых, регулярный прием такой таблетки позволит сбросить вес, не ограничивая себя в потреблении пищи.2 способ похудеть без диет: прогулки на морозе. Японские физиологи установили, что одним из лучших простых методов похудения является регулярное нахождение на холоде. В частности, они смогли выяснить, что ежедневное двухчасовое гуляние на морозном воздухе в течение шести недель способствует существенному повышению концентрации бурого жира в организме, за счет которого и уменьшаются запасы белого жира, так сильно портящего фигуру.3 способ похудеть без диет: ориентироваться на низкоуглеводные продукты. Биологи из Университета Рокфеллера пришли к заключению о том, что, минимизируя потребление углеводов, можно заставить организм использовать в качестве основного источника энергии не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны. При этом тело настраивается на режим сбережения энергии, при котором мышцы становятся более выносливыми, а клетки медленнее стареют, так что этот метод может стать для человека не только лучшим для избавления от жировых отложений, но и для моложавости.4 способ похудеть без диет: пить чай. Согласно данным научных специалистов из Университета Калифорнии, в черном и зеленом чае, присутствуют полифенолы – это лучшие вещества, стимулирующие развитие полезной кишечной микробиоты, то есть бактерий, активизирующих переработку жиров и тормозящих набор веса.