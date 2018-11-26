Диетолог перечислил продукты, ускоряющие обмен веществ

При похудении полезно употреблять такую пищу.Названы продукты, которые способные уменьшать количество усваиваемых калорий и ускоряющие метаболизм.Американский диетолог Майкл Адамс вплотную занимался вопросами разработки низкокалорийного питания для наиболее эффективного сброса веса. Он составил список продуктов, которые помогают расщеплять жиры, ускорять обменные процессы в организме человека, а также насыщают его всеми необходимыми веществами, при этом, не обладая повышенной пищевой ценностью.Список диетолога:- баранина;- свиное мясо;- шампиньоны;- молоко;- имбирь;- корица;- крестоцветные овощи;- ананас;- грейпфрут;- авокадо;- кокос;- лимон;- чеснок;- томаты;- мед;- черный и зеленый кофе.;- матэ и зеленый чай;- хлеб из цельного зерна.