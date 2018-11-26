Диетолог перечислил продукты, ускоряющие обмен веществ
Названы продукты, которые способные уменьшать количество усваиваемых калорий и ускоряющие метаболизм.
Американский диетолог Майкл Адамс вплотную занимался вопросами разработки низкокалорийного питания для наиболее эффективного сброса веса. Он составил список продуктов, которые помогают расщеплять жиры, ускорять обменные процессы в организме человека, а также насыщают его всеми необходимыми веществами, при этом, не обладая повышенной пищевой ценностью.
Список диетолога:
- баранина;
- свиное мясо;
- шампиньоны;
- молоко;
- имбирь;
- корица;
- крестоцветные овощи;
- ананас;
- грейпфрут;
- авокадо;
- кокос;
- лимон;
- чеснок;
- томаты;
- мед;
- черный и зеленый кофе.;
- матэ и зеленый чай;
- хлеб из цельного зерна.
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