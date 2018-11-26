Ученые выявили положительное влияние музыки при слабоумии

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Музыкальное вмешательство хорошо подействовало на испытуемых.Ученым удалось выяснить, что музыка способна улучшить настроение у людей с деменцией.Ученые провели исследование, в котором принял участие 51 человек с деменцией. Все испытуемые посещали центры здоровья в дневное время. Каждый участник слушал персонализированную музыку с помощью наушников. Спустя 20 минут они возвращались к обычной деятельности в центре и находились под наблюдением еще 20 минут.Согласно результатам исследования, музыкальное вмешательство подействовало на испытуемых чудеснейшим образом - привело к значительному увеличению радости, зрительному контакту, разговорчивости, а также снижению сонливости у всех участников.