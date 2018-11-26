Медики назвали полезное свойство цитрусовых

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Савицкая опровергла миф о том, что цитрусовые усиливают кислотность.Вопреки расхожему мнению, что цитрусовые противопоказаны при повышенной кислотности, врачи говорят, что регулярное их употребление способно наладить пищеварение и работу органов ЖКТ.Более половины украинцев в той или иной мере страдают расстройствами пищеварения, либо же время от времени испытывают проблемы с желудком, утверждают врачи. В большинстве случаев причиной тому является неверное питание, нерегулярный прием пищи и вредные привычки, не лучшим образом на работе ЖКТ также сказывается экология и ежедневные стрессы.«Если проблемы стали регулярными, а боли – частыми, стоит, не откладывая, обратиться к специалисту. Любую проблему легче предотвратить или ликвидировать на начальной стадии, нежели потом проходить лечение целыми курсами и получить целый ряд запретов и показаний. Но, прежде всего, надо серьезно пересмотреть свое меню. Начинать день лучше с каш, которые не только надолго насыщают, но и обволакивают стенки желудка. Очень полезны молочные продукты, - они стимулируют пищеварение и перистальтику. Очень полезен самый простой творог – он помогает побороть несварение, улучшает работу кишечника, содержит ферменты и бактерии, способствующие перевариванию пищи», - сообщила врач Виктория Савицкая.Кроме того, особенно в зимний период специалист советует как можно чаще включать в свой рацион цитрусовые.Савицкая опровергла миф о том, что цитрусовые усиливают кислотность и нарушают процессы пищеварения: «Употребление цитрусовых фруктов – грейпфрутов, апельсинов, лимонов, мандаринов - положительно воздействует на желудочно-кишечную систему. Эти фрукты также помогают вымывать из пищеварительного тракта вредные токсины, стимулируют перистальтику и даже способствуют лучшему усвоению полезных веществ и витаминов».При регулярных проблемах со стулом врач рекомендует ежедневно пить чай с добавлением ложечки натертого имбиря. Можно также добавлять свежеприготовленную пасту (натертую либо взбитую) из имбиря в традиционные блюда. В этом корне содержится огромное количество антиоксидантов и эфирных масел, которые способствует абсорбции и усвоению полезных питательных веществ и улучшают пищеварение.