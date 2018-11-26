Назван продукт, который защищает от сердечных приступов

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Ликопин представляет собой изомер.Исследование финских ученых показало, что употребление помидоров снижает риск сердечного приступа у мужчин. Защиту сердцу, по мнению специалистов, обеспечивает антиоксидантное вещество ликопин, в большом количестве содержащийся в этих овощах.В течение 12 лет специалисты вели наблюдение за группой из 1000 мужчин возрастом от 46 до 65 лет. За период исследования 67 испытуемых пострадали от сердечного приступа. Проанализировав все произошедшие изменения в показателях крови и артериального давления добровольцев, ученые установили: риск сердечного приступа у мужчин коррелировал с уровнем ликопина в их крови.Ликопин представляет собой изомер бета-каротина, предшественника витамина А. Является сильнейшим антиоксидантом - по способности связывать свободнорадикальные частицы, ликопин в 7 раз превосходит витамин Е и в 3 раза превосходит бета-каротин, которые являются известными антиоксидантами.Наблюдения ученых свидетельствуют, что ликопин защищает мужчин от сердечных приступов.«При высоком уровне данного вещества риск сердечного приступа на 55% ниже, чем при низком», - заявили авторы проекта.Специалисты полагают, что полученные ими расчеты является веским аргументом в пользу включения в рационмужчин большего количества продуктов с ликопином. Самым весомым его содержанием отличаются помидоры. Например, в стакане томатного сока содержится 23 мг ликопина.