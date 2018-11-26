Назван продукт, который защищает от сердечных приступов
Исследование финских ученых показало, что употребление помидоров снижает риск сердечного приступа у мужчин. Защиту сердцу, по мнению специалистов, обеспечивает антиоксидантное вещество ликопин, в большом количестве содержащийся в этих овощах.
В течение 12 лет специалисты вели наблюдение за группой из 1000 мужчин возрастом от 46 до 65 лет. За период исследования 67 испытуемых пострадали от сердечного приступа. Проанализировав все произошедшие изменения в показателях крови и артериального давления добровольцев, ученые установили: риск сердечного приступа у мужчин коррелировал с уровнем ликопина в их крови.
Ликопин представляет собой изомер бета-каротина, предшественника витамина А. Является сильнейшим антиоксидантом - по способности связывать свободнорадикальные частицы, ликопин в 7 раз превосходит витамин Е и в 3 раза превосходит бета-каротин, которые являются известными антиоксидантами.
Наблюдения ученых свидетельствуют, что ликопин защищает мужчин от сердечных приступов.
«При высоком уровне данного вещества риск сердечного приступа на 55% ниже, чем при низком», - заявили авторы проекта.
Специалисты полагают, что полученные ими расчеты является веским аргументом в пользу включения в рационмужчин большего количества продуктов с ликопином. Самым весомым его содержанием отличаются помидоры. Например, в стакане томатного сока содержится 23 мг ликопина.
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Добавил kruzka в категорию Кардиология
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