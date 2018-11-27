Соблюдение этих пяти правил поможет защититься от инсульта

Это проще, чем кажется.Ученые с тревогой отмечают, что современная жизнь становится провокатором развития инсульта у людей во все более молодом возрасте – в наши дни инсульт все чаще настигает свои жертвы в возрасте после 40 лет. Медики рассказали, каких установок следует придерживаться, чтобы избежать инсульта.Первое правило защиты: контроль артериального давления. Следует помнить, что гипертония сопутствует возникновению инсульта. В возрасте после 40 лет нужно обязательно иметь дома тонометр и время от времени измерять давление. При повышенных показателях необходимо посетить врача. Есть достаточно лекарственных схем, которые позволяют контролировать давление, тем самым предотвращая инсульт.Второе правило защиты: обследовать сосуды. К инсульту ведет атеросклероз - патология сосудов, которая долго никак не проявляется. Обследование сосудов позволяет узнать личную ситуацию с холестерином. В частности, по словам медиков, можно сделать УЗИ сонных артерий.Третье правило защиты: не пить и не курить. То, что алкоголь и табак являются факторами риска инсульта, доказано научно. Кстати, за пять лет отказа от сигарет риск инсульта сокращается до уровня никогда не куривших.Четвертое правило защиты: активность и отсутствие лишнего веса. Чтобы повысить свою защищенность от инсульта, годится любая регулярная активность – можно просто ходить пешком. Практически тот же вред, что и малоподвижный образ жизни, приносит ожирение. Зато сбросив 5 кг лишнего веса, можно понизить давление на 5 мм рт. ст.Пятое правило защиты: быть внимательным к себе. Нужно обязательно обращаться к специалистам при наличии таких симптомов, как головокружение, мушки перед глазами, притупление зрения и слуха, шум и звон в ушах.