Названы продукты, помогающие сохранить бодрость

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Обратите на них внимание.Диетологи утверждают, что, если вы чувствуете голод вскоре после плотного приема пищи, те продукты, которые вы потребляете недостаточно энергоэффективны. Они выделили топ-12 продуктов, которые без лишних калорий помогут быть бодрыми в течение всего дня.Кофе. Кофеин является абсолютным лидером в борьбе с усталостью. Но, кроме этого, он может ускорить метаболизм, увеличить выносливость, улучшить фокус и уменьшить боль. Это делает его идеальным напитком перед длительным рабочим днем или изнурительной тренировкой.Овсяная каша. Начните свой день с овсяной каши на завтрак вместо кукурузных хлопьев или омлета с хлебом, и вы обнаружите, что желание перекусить перед обедом исчезло. Если вкус овсянки кажется вам альтернативным, попробуйте добавить в него мед или йогурт.Хумус. По словам диетологов, это блюдо из нута содержит настолько много белка, что может помочь побороть тягу к сладкому и мучному, а также сбалансировать уровень сахара в крови. Большое количество железа, содержащееся в нуте, помогает дольше чувствовать себя бодрым.Сладкий картофель. Диетологи сходятся во мнении, что сладкий картофель полезнее обычного, так как содержит в себе больше витаминов А и С, а также имеет более низкий индекс углеводов. Простая замена продукта будет стоить вам нескольких дополнительных "бодрых" часов в неделю.Фасоль. Они обеспечивают долговременную энергию благодаря высокому содержанию белка.Авокадо. Авокадо содержит в себе почти 20 видов витаминов и минералов, а также имеет высокую энергетическую ценность - мононенасыщенные жиры - это практически единственный плод, который помогает работе вашего сердца.Йогурт. Он насыщен белком, кальцием, магнием и витамином B12, в 100 г йогурта содержится 97 калорий, что равно 406 кДж.Тунец. Эта рыба имеет высокий уровень содержания жирных кислот Омега-3. Тунец также является большим источником витамина D и белка. Помимо увеличения энергетического уровня в организме, он помогает снизить уровень холестерина в артериях и повышает иммунитет.Куриная грудка. Это главный источник белка, ключевой компонент, который задерживает муку "голодом". Исследователи из университета штата иллинойс обнаружили, что люди, потребляющие больше белка, имеют более высокий уровень энергии по сравнению с людьми, потребляющими большее количество углеводов.Лосось. В лососе содержится высокий уровень жирных кислот омега-3, а также витаминов и минералов, что приводит к улучшению здоровья. Лосось не поможет чувствовать себя очень бодрым, но существенно улучшит самочувствие.Яйца. В качестве основного источника высококачественного белка диетологи выделяют куриные яйца. Это также один из редких продуктов, которые содержат витамин d, необходимый для формирования мышечного и костного скелета. Эксперты рекомендуют ограничить потребление яиц до 1-2 штук в день, поскольку чрезмерное потребление вызывает повышение холестерина.Темный шоколад. Высокий уровень содержания какао способствует снижению артериального давления и холестерина, темный шоколад также содержит большое количество антиоксидантов и питательных веществ, таких как железо, клетчатка, калий, фосфор и цинк. Помимо того, зерна какао содержат высокий уровень кофеина, что позволяет делать этот десерт максимально полезным в дни больших энергозатрат.