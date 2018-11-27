Названа диета, с помощью которой можно удержать потерянный вес

Худеем без лишних усилий.Низкоуглеводные диеты действительно работают и являются лучшим инструментом для похудевших людей, которые хотели бы удержать полученные результаты. К такому выводу пришли исследователи из США.Немалому количеству людей, севших на диету, удается сбросить лишний вес, но многие затем снова набирают его. Вот почему поклонники диеты так заинтересованы в способах сохранения достигнутых результатов. Новое исследование ученых из Бостонского детского госпиталя показало, что низкоуглеводная диета позволяет выполнить эту задачу. С ее помощью можно увеличить количество сжигаемых калорий. Исследователи полагают, что употребляющие больше салатов и постных белков люди также имеют сниженный уровень гормона, который увеличивает аппетит.Предыдущие исследования показали, что по мере потери веса мы начинаем сжигать меньше калорий, поскольку скорость метаболизма в организме замедляется. Вот почему бывает так сложно сбросить последние несколько килограммов, а еще сложнее удержать достигнутые результаты. Бостонские ученые показали, что диета с низким содержанием углеводов может помочь в закрепление успеха, она также способна сделать лечение ожирения более эффективным. Таковы выводы наблюдений с участием 234 взрослых человек в возрасте от 18 до 65 лет, у которых индекс массы тела превышал 25.Следовавшие низкоуглеводной диете участники эксперимента сжигали приблизительно на 250 килокалорий в день больше, по сравнению с теми, у кого в рационе было много углеводов. Самые большие показатели в деле сжигания калорий отмечались у людей, выделивших максимум инсулина. Известно, что выделение в организме большого количества гормона инсулина заставляет человека поглощать больше пищи и приводит к набору веса. Выяснилось, что переход на низкоуглеводную диету людей, у которых в организме производилось очень мощно инсулина, помогал им сжигать на 478 килокалорий в день больше.