Эти продукты не найти в холодильниках диетологов

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Они вредны для здоровья и фигуры.Специалисты в области здорового и диетического питания рассказали о том, от употребления каких продуктов они воздерживаются.Продукт первый: сладости. По словам британского диетолога Ванессы Кармби, сахар не имеет никакой питательной ценности, и она сама не ест сладкое, так как в этом нет смысла для здоровья. Тем, кто не может представить свою жизнь без десертов, диетолог настоятельно советует сократить их количество в рационе.Продукт второй: диетические изделия. Другой эксперт, нутриционист Аманда Хамильтон, заявила о том, что все продающиеся диетические продукты содержат в себе химические улучшители вкуса, которые негативно действуют на кишечник и усиливают тягу к сахару.Продукт третий: переработанное мясо. Клинический диетолог Манал Чаучейн высказался о том, что изделия из обработанного мяса содержат консерванты, искусственные красители – ингредиенты, которые очень вредны для здоровья кишечной микрофлоры.Продукт четвертый: газированные напитки и энергетики. Специалист по питанию Катарина Кайзер охарактеризовала данные напитки как содержащие «огромное количество сахара и гремучую смесь из нескольких искусственных ингредиентов и кофеина».Продукт пятый: кетчуп. Диетолог Риэннон Ламберт никогда не ест магазинный кетчуп. По словам эксперта, в таком продукте всегда много консервантов и сахара, - лучше приготовить соус из помидоров самостоятельно.Продукт шестой: трансжиры. Говоря о том, почему никогда не нужно есть продукты, содержащие трансжиры, диетолог Мэрилин Гленвилл отметила, что данный компонент неестественный для организма. «Тело просто не знает, что с ними делать, и поэтому могут возникать всевозможные нездоровые процессы», добавила она.Продукт седьмой: маргарин. Диетолог Кассандра Барнс призналась, что никогда не есть маргарин и спреды. Она считает данные продукты слишком вредными для здоровья.