Этот популярный продукт – отличная профилактика атеросклероза

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Еще одна причина полюбить мед.Ежедневное употребление меда снижает размер артериальных бляшек на 30% и уменьшает риск развития атеросклероза.К такому выводу пришли ученые из университета Вашингтона в ходе экспериментов с лабораторными мышами.По данным исследователей, такой эффект возможен благодаря действию натурального сахара в составе меда."Известный под названием трегалоза, этот сахар способен предотвращать инфаркт, он активирует белок, который заставляет иммунные клетки удалять из артерий клейкие бляшки", – рассказали ученые.Уточняется, что скопление бляшек в артериях приводит к развитию атеросклероза - патологического процесса, связанного со снижением эластичности сосудистой ткани. Эта болезнь может стать причиной возникновения артериальной гипертензии, инфакртов и инсультов.Исследователи изучали симптомы атеросклероза у животных. Так, у мышей, которые получали трегалозу, уменьшился размер бляшек. Зато у грызунов, которые не получили лакомство, такого эффекта не произошло.