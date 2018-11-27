Эти советы помогут защитить организм при резком похолодании

Первые заморозки - это стресс для всего организма, от которого страдают все органы.Первые в сезоне дни отрицательных температур особенно опасны для здоровья, сообщила врач Виктория Савицкая. Для организма первые морозы могут стать настоящим стрессом и негативно повлиять на работу внутренних органов, предостерегла специалист.По словам Савицкой, наиболее комфортной для организма является комнатная температура. Необходимость адаптироваться к первым морозам, сменившим плюсовую температуру, воспринимается телом как острый стресс.Врач отметила, что под влиянием морозов в мозге активизируется выработка контринсулярных гормонов, которые относятся к категории гормонов стресса. Перенести это изменение без потрясений здоровый человек в общем может. Но у кого сегодня нет хронических болезней?«Организм постепенно начинает сужать сосуды внешние, но и расширяет сосуды внутренних органов, чтобы их обогреть. При наличии хронических, сердечных недугов или проблем с сосудистым тонусом, это создает дополнительные риски», - поделилась мнением эксперт.Врач считает, что в первые морозы полезно дополнительно поддерживать здоровье и избегать переохлаждения. Савицкая порекомендовала носить одежду в несколько слоев, минимум в три, так как прослойки воздуха между слоями одежды усиливают тепло.Кроме того, в первые морозы нужно обязательно стоит надевать теплые носки из натуральных материалов. В обувь можно вложить теплые стельки. Кроме того, она не должна быть тесной, - иначе циркуляция крови замедлится, и ноги начнут мерзнуть.