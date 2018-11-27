Медики напомнили, как оказать первую помощь при инсульте
Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, которое сопровождается внезапной потерей сознания и параличами разных частей тела. Во время приступа происходит разрыв артерии головного мозга или закупорка.
Факторы, которые повышают риск развития инсульта:
Курение, алкогольная зависимость.
Короткие остановки дыхания во сне.
Хронические и наследственные заболевания.
Первая помощь при инсульте:
Срочно вызвать скорую помощь.
Убедись, что больной может дышать. Если обнаружено затруднение дыхания – необходимо освободить дыхательные пути, уложив больного на бок.
Если есть возможность, нужно измерить артериальное давление. Показатели нужно записать и сообщить врачам.
Важно понять, когда произошел инсульт. Попробуй понять, когда в последний раз больной был без признаков инсульта.
Нельзя начинать снижать давление у больного. Повышенное артериальное давление в первые часы инсульта – необходимая норма.
Нельзя поить или кормить пострадавшего.
Если симптомы инсульта исчезли сами по себе
Несмотря на то, что симптомы инсульта исчезли, в обязательном порядке нужно обратиться к врачу. Скорее всего, произошла транзиторная ишемическая атака. Это признак критического состояния, которое требует врачебного вмешательства.
Профилактика
Чтобы избежать инсульта, в первую очередь нужно придерживаться здорового образа жизни и регулярно наблюдаться у врача. Врачи рекомендуют есть больше овощей, фруктов и исключить соль. Обязательно нужно следить за весом, быть физически активным человеком, не курить и минимизировать употребление алкоголя.
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