Медики напомнили, как оказать первую помощь при инсульте

Как уберечь себя и своих близких.Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, которое сопровождается внезапной потерей сознания и параличами разных частей тела. Во время приступа происходит разрыв артерии головного мозга или закупорка.Факторы, которые повышают риск развития инсульта:Курение, алкогольная зависимость.Короткие остановки дыхания во сне.Хронические и наследственные заболевания.Первая помощь при инсульте:Срочно вызвать скорую помощь.Убедись, что больной может дышать. Если обнаружено затруднение дыхания – необходимо освободить дыхательные пути, уложив больного на бок.Если есть возможность, нужно измерить артериальное давление. Показатели нужно записать и сообщить врачам.Важно понять, когда произошел инсульт. Попробуй понять, когда в последний раз больной был без признаков инсульта.Нельзя начинать снижать давление у больного. Повышенное артериальное давление в первые часы инсульта – необходимая норма.Нельзя поить или кормить пострадавшего.Если симптомы инсульта исчезли сами по себеНесмотря на то, что симптомы инсульта исчезли, в обязательном порядке нужно обратиться к врачу. Скорее всего, произошла транзиторная ишемическая атака. Это признак критического состояния, которое требует врачебного вмешательства.ПрофилактикаЧтобы избежать инсульта, в первую очередь нужно придерживаться здорового образа жизни и регулярно наблюдаться у врача. Врачи рекомендуют есть больше овощей, фруктов и исключить соль. Обязательно нужно следить за весом, быть физически активным человеком, не курить и минимизировать употребление алкоголя.