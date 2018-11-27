Фитнес для глаз: простые упражнения для тех, кто хочет сохранить зрение

Позаботьтесь о своем здоровье.Вы знаете, что головная боль часто связана с вашими глазами? Иногда мы даже не замечаем этого, но визуальная усталость, вызванная использованием компьютеров или интенсивным фокусировкой на чем в течение длительного времени, может иметь много последствий, о некоторых из которых мы даже не знаем.Здесь пригодятся упражнения для ухода за глазами.Это знакомо каждому. Мы приходим домой и ищем обезболивания, чтобы облегчить головную боль.А что, если бы мы сказали вам, что все, что нужно, чтобы облегчить головную боль, - это выполнять эти 7 упражнений в течение дня, чтобы избежать этого дискомфорта?Обратите внимание на эти упражнения для зрения.1. Полезные упражнения для ухода за глазамиСядьте и закройте глаза. Вдохните глубоко на одну минуту.Потрите энергично ладони, пока они не разогреются, а затем положите их осторожно на веки.Почувствуйте тепло, которое переносится из ваших рук на глаза и веки в темноте.Повторите трижды: закрывайте глаза, растирайте ладони друг о друга, затем положите их на веки.2. МиганиеВы знаете, что когда мы за компьютером, наши глаза забывают мигать так часто, как нужно?Мозг чрезмерно стимулируется и предпочитает увлажнения глаз. Отсюда возникает покраснение, а затем головная боль.Вот что нужно сделать:Сядьте с открытыми глазами.Быстро мигает 10 раз.Теперь закройте глаза на 20 секунд. Дышите глубоко.Повторите это упражнение 5 раз.3. Движение слева направопростые упражнения для ухода за глазамиСядьте и протяните вперед кулак, одновременно поднимая большой палец, указывая ее вверх.Сосредоточьтесь на этом пальце на 10 секунд.Теперь медленно переместите руку влево, и следите за этим глазами.Далее двигайте руку в противоположном направлении, направо.Повторите эти движения 5 раз в каждом направлении.Завершив это упражнение, закройте глаза на 3 минуты.4. Вверх и внизСядьте с прямой спиной, колени поставьте вместе.Положите кулаки на колени.Теперь поднимите медленно прав большой палец, пока не будет на уровне глаз. Затем поднимите его к голове. Теперь опустите.Повторите другой рукой.Наконец, закройте глаза и расслабьтесь.5. Сосредоточение на носуЭто упражнение необходимо делать только один раз. Не рекомендуем ее повторять, потому что вы рискуете потерять сознание.Сядьте в удобном и безопасном положении, нажмите большим пальцем кончика носа.Сосредоточьтесь на этом пальце, пока оба глаза смотрят на ту же точку.Теперь отдалите палец от носа, переместив его вперед.Расслабьте свой взгляд и закройте глаза на 20 секунд.6. Отведите глаза на длинную прогулкуБольшую часть дня наше зрение сфокусирован на короткие и ограничены расстояния. Именно это обуславливает чрезмерное напряжение и крайнее визуальное истощения.Мы должны полностью осознавать это и понимать, что надо уделять 10 минут в день этим простым и расслабляющим упражнениям.Встаньте перед открытым окном и пусть ваш взгляд скользит горизонтом дальше. Сделайте это в течение 2 минут.Теперь сосредоточьтесь на точке на носу, а затем поверните свой взгляд к далекому горизонту.Мигает несколько раз.Расслабьтесь.7. Массируйте скулыМассаж скул - очень простой и терапевтический способ расслабиться. Выделите 10 минут в день на эту магическую терапию, по 5 подходов в течение дня.Сядьте с прямой спиной.Дышите глубоко. Вдыхайте 6 секунд, задержите дыхание на 7 и выдохните на 8 секунде.Теперь указательным и средним пальцем каждой руки массируйте скулы 2 минуты.Отдохните.Как видите, эта процедура очень проста. Однако в простоте скрыта явная и непосредственная польза для здоровья глаз.