Фитнес для глаз: простые упражнения для тех, кто хочет сохранить зрение
Вы знаете, что головная боль часто связана с вашими глазами? Иногда мы даже не замечаем этого, но визуальная усталость, вызванная использованием компьютеров или интенсивным фокусировкой на чем в течение длительного времени, может иметь много последствий, о некоторых из которых мы даже не знаем.
Здесь пригодятся упражнения для ухода за глазами.
Это знакомо каждому. Мы приходим домой и ищем обезболивания, чтобы облегчить головную боль.
А что, если бы мы сказали вам, что все, что нужно, чтобы облегчить головную боль, - это выполнять эти 7 упражнений в течение дня, чтобы избежать этого дискомфорта?
Обратите внимание на эти упражнения для зрения.
1. Полезные упражнения для ухода за глазами
Сядьте и закройте глаза. Вдохните глубоко на одну минуту.
Потрите энергично ладони, пока они не разогреются, а затем положите их осторожно на веки.
Почувствуйте тепло, которое переносится из ваших рук на глаза и веки в темноте.
Повторите трижды: закрывайте глаза, растирайте ладони друг о друга, затем положите их на веки.
2. Мигание
Вы знаете, что когда мы за компьютером, наши глаза забывают мигать так часто, как нужно?
Мозг чрезмерно стимулируется и предпочитает увлажнения глаз. Отсюда возникает покраснение, а затем головная боль.
Вот что нужно сделать:
Сядьте с открытыми глазами.
Быстро мигает 10 раз.
Теперь закройте глаза на 20 секунд. Дышите глубоко.
Повторите это упражнение 5 раз.
3. Движение слева направо
простые упражнения для ухода за глазами
Сядьте и протяните вперед кулак, одновременно поднимая большой палец, указывая ее вверх.
Сосредоточьтесь на этом пальце на 10 секунд.
Теперь медленно переместите руку влево, и следите за этим глазами.
Далее двигайте руку в противоположном направлении, направо.
Повторите эти движения 5 раз в каждом направлении.
Завершив это упражнение, закройте глаза на 3 минуты.
4. Вверх и вниз
Сядьте с прямой спиной, колени поставьте вместе.
Положите кулаки на колени.
Теперь поднимите медленно прав большой палец, пока не будет на уровне глаз. Затем поднимите его к голове. Теперь опустите.
Повторите другой рукой.
Наконец, закройте глаза и расслабьтесь.
5. Сосредоточение на носу
Это упражнение необходимо делать только один раз. Не рекомендуем ее повторять, потому что вы рискуете потерять сознание.
Сядьте в удобном и безопасном положении, нажмите большим пальцем кончика носа.
Сосредоточьтесь на этом пальце, пока оба глаза смотрят на ту же точку.
Теперь отдалите палец от носа, переместив его вперед.
Расслабьте свой взгляд и закройте глаза на 20 секунд.
6. Отведите глаза на длинную прогулку
Большую часть дня наше зрение сфокусирован на короткие и ограничены расстояния. Именно это обуславливает чрезмерное напряжение и крайнее визуальное истощения.
Мы должны полностью осознавать это и понимать, что надо уделять 10 минут в день этим простым и расслабляющим упражнениям.
Встаньте перед открытым окном и пусть ваш взгляд скользит горизонтом дальше. Сделайте это в течение 2 минут.
Теперь сосредоточьтесь на точке на носу, а затем поверните свой взгляд к далекому горизонту.
Мигает несколько раз.
Расслабьтесь.
7. Массируйте скулы
Массаж скул - очень простой и терапевтический способ расслабиться. Выделите 10 минут в день на эту магическую терапию, по 5 подходов в течение дня.
Сядьте с прямой спиной.
Дышите глубоко. Вдыхайте 6 секунд, задержите дыхание на 7 и выдохните на 8 секунде.
Теперь указательным и средним пальцем каждой руки массируйте скулы 2 минуты.
Отдохните.
Как видите, эта процедура очень проста. Однако в простоте скрыта явная и непосредственная польза для здоровья глаз.
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