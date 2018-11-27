Диетологи назвали продукт, ускоряющий похудение

4 полезных свойства базилика.Наступает пора свежих летних салатов. Не секрет, что только что сорванные с грядки овощи и зелень куда вкуснее и полезнее. Одной из лучших свежих приправ считается базилик.И не зря в переводе с греческого это слово означает «король».Это растение прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами и даже фруктами. Причем в даже в сушеном виде.1) Базилик помогает похудеть. В 100 граммах листьев содержится всего 27 ккал. Также это растение прекрасно утоляет голод и насыщает организм полезными веществами.2) Эта приправа также поможет справиться со стрессом. В нем содержится много витамина С и антиоксидантов, благоприятно влияющих на нервную систему. А находящийся в составе калий снижает кровяное давление.3) Базилик спасет и от головной боли. Антиоксиданты камфен, цинеол и эвенгол обладают седативным действием. Вот и нашлась натуральная таблетка от мигрени.4) В индийской медицине базилик считается лучшим средством для продления молодости. Медики подтверждают: обилие витамина С, А, фитонутриентов и эфирных масел в составе благотворно сказывается на состоянии всего организма.Однако стоит отметить, что в больших количествах эта приправа противопоказана при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, сахарном диабете, тромбофлебите и гипертонической болезни. Также беременным и кормящим перед употреблением базилика стоит проконсультироваться у гинеколога.