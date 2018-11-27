Врачи подсказали, какой алкогольный напиток поможет снизить холестерин

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Эксперты не рекомендуют пить глинтвейн и заедать чем-то сладким.Глинтвейн может употребляться как лекарство для того, чтобы согреться. Но эксперт предостерег: в употреблении такого лекарства должна соблюдаться очень строгая мера.Глинтвейн – это горячий напиток, приготовляемый из красного либо белого вина с добавлением пряностей, сахара, меда, фруктов, ягод и соков.Глинтвейн можно пить только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли, как лекарство, а не как алкогольный продукт в большом количестве.Всегда следует помнить о том, что нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь. Если пить глинтвейн не как лекарство, а просто как приятный напиток, это может привести к «алкогольному удару по голове». Также глинтвейн несовместим с другими видами спиртного, что связано с разной переносимостью алкоголя у людей. Как пояснил специалист, «у некоторых переработка алкоголя организмом занимает три дня, у некоторых - до трех недель.Сколько градусов в глинтвейне?Средний показатель крепости напитка может колебаться между 10 и 20 градусами.Почему глинтвейн можно считать лекарством?Умеренное употребление активизирует кровообращение. Содержащиеся в напитке полезные вещества убивают болезнетворные бактерии, помогают восстановить нормальную деятельность пораженных простудой дыхательных путей. Добавляемые в глинтвейн специи также обладают целебными свойствами: корица и имбирь способствуют понижению холестерина, гвоздика оказывает антисептическое воздействие, кардамон повышает тонус организма.Кому нельзя пить глинтвейн?Людям с повышенной кислотностью и пониженной сердечно-сосудистой проходимостью, беременным женщинам, а также страдающим алкогольной зависимостью.