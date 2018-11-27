Диетологи назвали продукт, "сжигающий" жировые отложения

Авокадо помогает сжигать лишние жиры на животе.Употребление авокадо может помочь сбросить лишний вес.Для этого нужно съедать ежедневно по меньшей мере половину этого плода.Это растение имеет полезные жиры, останавливают скачки сахара в крови и останавливают скопления жира.В одной из работ, опубликованной в Национальном институте здравоохранения пишут, что люди, которые ели авокадо, чувствовали на 23% больше сытости и на 28% меньше съедали продуктов в течение следующих пяти часов, по сравнению с людьми, которые вообще не употребляли это растение.