Врачи подсказали, какие продукты помогут справиться с депрессией

Наше настроение зависит от поступления в организм определенной пищиВ холодное время года, когда тепла и солнца минимум, многие из нас испытывают вялость, плохое настроение и даже депрессию.Чем необходимо дополнить свой рацион, чтобы обрести бодрость, прилив сил и прекрасное расположение духа рассказали эксперты.1. БананБанан - широко известный продукт, который повышает настроение и тонус. При употреблении этого фрукта организм вырабатывает серотонин, что вызывает эйфорию. Содержащийся в бананах магний и витамин В6 отлично воздействуют на нервную систему и улучшают сон.2. Инжир и финикиЭти экзотические и вкусные фрукты содержат огромное количество калия, который помогает транспортировать аминокислоты триптофана. На подобное взаимодействие наш мозг быстро реагирует, а мы чувствуем прилив хорошего настроения. В инжире и финиках также есть большое количество полезных веществ, которые оказывают благоприятное воздействие на нервную систему.3. Морская капустаГоворят, что недостаточное количество адреналина в крови сказывается на настроении не в лучшую сторону. Чтобы этого не случилось, эксперты рекомендуют есть морскую капусту, в которой содержится приличное количество триптофана. Самой полезной считается капуста, которую продают вразвес, а не консервированная.4. Зеленые овощиЕще одним веществом, помогающим избавиться от хандры и депрессии, является фолиевая кислота. Ее очень много в спарже, веточках укропа, листьях шпината, перьях зеленого лука и разных видах капусты, поэтому важно не забывать готовить блюда с перечисленными овощами.5. ЦитрусовыеПлоды цитрусовых отлично поднимают настроение не только своей сочностью и яркими цветами, но и огромным содержанием витамина С. Он принимает участие в синтезе норадреналина - вещества, отвечающего за наш тонус, внимание и бодрость.