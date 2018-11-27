Диетологи рассказали, как избавиться от привычки есть сладости

Как избавиться от вредной привычкиЛюбовь к сладкому может быстро стать зависимостью, побороть которую окажется уже очень сложно. Диетологи рассказали о том, какие условия необходимо соблюдать, чтобы справиться с привычкой постоянно есть сладости, и начать контролировать потребляемый сахар.Условие первое: достаточно спать. Если спать по ночам меньше рекомендуемых 7-8 часов, то в течение дня после этого тяга к употреблению пищи становится более сильной, а зависимость от сладкого упрочняется. У человека, который мало спит, одного лишь взгляда на сладкое достаточно, чтобы в мозге активизировались рецепторы, которые не дадут забыть об этом.Условие второе: внимательно читать продуктовые этикетки. Сахара может поступать в организм из «скрытых» источников, его кладут даже в хлеб. Старайтесь чаще отказываться от не сладких продуктов с сахаром, иначе побороть зависимость не получится: чем больше даете организму, тем больше он просит.Условие третье: покупайте высококачественные сладости. Они, как правило, небольшие по объему и весу и содержат минимум не самых здоровых ингредиентов. К тому же такие сладости дорогостоящие, что защищает от покупки сразу в большом количестве и переедания.Условие четвертое: ищите альтернативу сладкому. Зависимость быстрее формируется из-за искусственных вкусовых добавок, поэтому ищите натуральные источники сахара.Условие пятое: больше белка. Научно доказано, что побороть зависимость от сладкого помогает употребление белковых продуктов. Их переваривание достаточно медленное, что защищает от всплесков сахара в крови. Именно резкие скачки уровня глюкозы способствуют развитию тяги к сладкому.