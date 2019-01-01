Названы продукты, помогающие уснуть не хуже снотворного

Топ возглавляют бананы и овсяная каша.Если Вы страдаете от бессоницы - не стоит поднимать панику. Достаточно добавить несколько продуктов в свой рацион, которые будут способствовать релаксации и здоровому сну.Эксперты составили список продуктов.БананыВо?первых, бананы лучше других фруктов утоляют аппетит. Несмотря на то, что они достаточно калорийные, все-таки, лучше съесть перед сном банан, чем сэндвич. Во?вторых, бананы содержат магний и калий, которые способствуют быстрому восстановлению мышц. Также бананы стабилизируют серотонин и меланин, помогая мозгу полностью расслабиться.МиндальБлагодаря магнию в составе продукта, он помогает быстрее расслабиться и заснуть, а также дарит чувство насыщения. Помимо всего прочего, миндаль содержит полезные жиры.ТунецТунец является белковым перекусом, который поможет крепко заснуть и, к слову, избавит от лишних калорий. Его можно съесть с кусочком цельнозернового хлеба или свежим огурцом.Овсяная кашаЭта самая утренняя еда является также одним из продуктов, способствующих сну. Все благодаря микроэлементам в составе, которые благоприятно воздействуют на возбужденную нервную систему. Если в кашу добавить кусочки банана, эффект будет еще лучше.Вареное яйцоЕсли по ночам возникает желание перекусить, эксперты советуют взять за привычку съедать вечером вареное яйцо. В яйцах содержится много белка и они хорошо насыщают, поэтому ночью голод точно не потревожит.