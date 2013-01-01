Врачи назвали напиток, "убивающий" почки

Семь причин отказаться от сладкой газировки.Ученые утверждают, что сладкие газированные напитки убивают в год 184 000 человек через диабет, болезни сердца и рак. Не пора ли с ними расстаться?Как бы там ни было, вне зависимости от причины, исключив диетическую газировку из своего рациона, вы улучшите свое здоровье от головы до пят.Исследование диетической газировки находится еще на начальном этапе, но полученных данных уже достаточно для того, чтобы вы сами осознали всю пользу от замены баночки содовой несладким чаем со льдом.Мигрень проходит, внимание обостряетсяБытует мнение, что отказ от диетической газировки может сопровождаться головной болью, но это миф. И сейчас, после того, как вы покончили с этой вредной привычкой, вы, возможно, впервые осознаете насколько четко и ясно вы теперь мыслите.Согласно обзору в Европейском журнале клинического питания это происходит из-за того, что химическое вещество, из которого состоит искусственный подсластитель – аспартам, способно изменять химические вещества мозга, нервные сигналы и влиять на центр удовольствия мозга. Это и приводит к головной боли, тревожности и бессоннице. В 2013 году испытания над животными показали, что крысы, которые пили диетическую колу, имели поврежденные клетки и нервные окончания в мозжечке – в части мозга, что отвечает за моторику.Вкусовые рецепторы обостряютсяИскусственные подсластители в вашей диетической газировке своей огромной дозой сахара подавляют ваши вкусовые рецепторы. Аспартам в 200 раз слаще, чем обычный столовый сахар. А как же искусственный заменитель сахара, спросите вы? Он в 600 раз слаще. Снимки мозга показывают, что при потреблении диетической газировки происходят изменения в рецепторах сладкого: диетическая газировка не удовлетворяет нашу потребность к сладкому, а лишь продлевает тягу к нему.Укрепляются костиЛучший способ укрепить прочность костей и снизить риск переломов – это отказаться от употребления газировки. Одно из исследований 2014 года выявило, что ежедневное употребление газированной воды повышает вероятность перелома бедра на 14% для женщин в периоде постменопаузе. Другое исследование показало, что пожилые женщины, которые пили колу, имели более низкую минеральную плотность костной ткани в бедрах.Похудение идет по плануВы могли начать пить диетическую газировку, чтобы ускорить похудение, но результат от полного отказа употребления газировку может приятно удивить вас. Недавнее исследование, длившееся 9 лет, выявило, что у пожилых людей, употреблявших диетическую газировку, продолжал скапливаться жир в области живота. К научной работе добавилось еще одно исследование, которое обнаружило, что ежедневное потребление диетической газировки на 65% повышает ваши шансы, следующие 10 лет страдать от ожирения.Отношение к еде меняетсяИз-за того, что диетические газированные напитки не имеют калорий, люди думают, что могут время от времени побаловать себя этим напитком, считает диетолог Бэйнбридж. Она часто была свидетелем того, как пациенты, пьющие диетическую газировку, выбирают вредную еду, такую как: гамбургер и картофель фри, кусок торта или картофельные чипсы. Эти люди думают, что они могут позволить себе лишние калории. Вдобавок, газировка – верный спутник нездоровой пищи.Снижается риск отложения жиров и диабетаИсследования в журнале Лечение сахарного диабета показали, что выпивая две трети диетической газировки перед едой, вы стимулируете поджелудочную железу на выработку большого количества жирозапасающего гормона – инсулина. Когда же поджелудочная железа не успевает вырабатывать инсулин для того, чтобы контролировать уровень сахара в крови, в игру вступает диабет. Недавнее исследование в Японии обнаружило, что мужчины среднего возраста, которые ежедневно в течение 7 лет пили 1 или несколько диетических газированных напитков были более склонны к развитию диабета 2 типа.Улучшение функционирования почекТеперь, когда вашему телу можно забыть обо всех этих труднопроизносимых ингредиентах диетической газировки, ваши почки могут вернуться к своим нормальным функциям: очищению от токсинов, стабилизации артериального давления, и поглощению минералов. Одно из исследований, в котором использовались данные за 11 лет, выявило, что женщины, пившие от 2-х порций или больше диетической газировки, удвоили свои шансы на снижение функции почек.