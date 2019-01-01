Ученые выявили положительную сторону ожирения

Оказалось, что лишний вес помогает бороться с раком.Ожирение неоднократно объявлялось наукой серьезным обстоятельством, провоцирующим развитие рака. Однако научные специалисты из Калифорнийского университета в Дэйвисе обнаружили парадоксальную пользу ожирения: выяснили, что оно помогает организму бороться с раком. Ученые заявили: жир может снижать действие факторов, подавляющих иммунную систему, и ускоряющих рост раковых опухолей.Как пишет журнал Nature Medicine, в эксперименнтах на мышах и обезьянах с ожирением исследователи заметили, что у этих животных в организме активнее выделялся белок PD-1, способный подавлять клетки иммунной системы. Также у них наблюдалось высокое содержание в крови пептидного гормона лептина, регулирующего энергетический обмен. Как ни странно, комплекс данных особенностей помогал организму лучше воспринимать лечение рака.В частности, ученые использовали методику иммунотерапии с применением блокаторов сигнальных путей. Оказалось, что после этого организм животных с ожирением мог более эффективно бороться с раком - выживаемость у них была выше. Когда опыты повторили с участием 251 пациента с меланомой, также стало очевидно, что при наличии ожирения организм людей может с более весомым успехом бороться с раком.«Мы не утверждаем, что ожирение позволяет давать пациентам с онкологией улучшенные прогнозы, однако наличие избыточного веса, по всей видимости, снижает действие факторов, подавляющих иммунную систему, и ускоряющих развитие рака в организме», - высказались об этом авторы работы.