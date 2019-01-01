Медики рассказали, можно ли беременным пить кофе

Употребление кофеина оказывает влияние на рост новорожденного.Кофеин приводит к уменьшению размера плода у беременных.Специалисты проанализировали данные 941 матери и их детей. Обнаружилось, что почти у половины (48 процентов) беременных женщин основным источником кофеина был чай, чуть больше трети (38 процентов) пили кофе.В результате ученые увидели такую картину: от каждых лишних ста миллиграммов кофеина в день во время первого триместра вес новорожденного становился меньше на 72 грамма. Уменьшались также рост и длина окружности головы, гестационный возраст сокращался.У матерей, которые потребляли много кофеина, новорожденные весили на 170 граммов меньше, чем у тех, кто пил кофе и чай по минимуму. Кроме того, женщины, злоупотреблявшие кофеиносодержащими напитками, чаще сталкивались с осложнениями при родах.В качестве нормы специалисты взяли отметку в 200 миллиграммов в день. Ученые отмечают, что даже небольшая доза кофеина влияет на плод.