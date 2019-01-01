Медики подсказали, кому полезно пить кока-колу

В то же время специалисты отмечают, что кока-колу нельзя назвать здоровым напитком.На фоне многочисленных заявлений о вреде газировки новые выводы ученых кажутся чем-то удивительным: выяснилось, что известный по всему миру напиток полезен для пищеварения.В публикации издания медики рассказали о целебном эффекте кока-колы, производимой напитком на ЖКТ. В частности, специалисты проинформировали, что ее употребление помогает организму освобождаться от «желудочных накоплений», которые мешают здоровому процессу переваривания пищи и способствуют дискомфортным состояниям. Данное свойство «шипучки» было подтверждено серией экспериментов.«У людей, страдающих несварением желудка, плохо справляющегося с переработкой продуктов, склонных забивать кишечник (овощи, фрукты, цельное зерно), после употребления кока-колы все проблемы исчезали», - конкретизировали медработники в этой статье.Ученые полагают, что стимуляция пищеварения кока-колой связана с ее повышенной кислотностью, высоким содержанием в ней фосфорной и углекислоты. По словам врачей, этот состав напитка схож с желудочным соком. Углекислый газ и бикарбонат натрия усиливают процесс растворения пищи, добавили они.В то же время специалисты отмечают: кока-колу нельзя назвать здоровым напитком. Целый ряд научных исследований представлял данные, которые свидетельствуют о том, что ее употребление связано с серьезными нарушениями в работе органов и в метаболических реакциях. Специалисты напомнили: любой яд может послужить противоядием при условии правильного приема в микродозах.