Врачи рассказали о пользе сна без одежды

Названы пять главных причин для сна голышом.Ученые насчитывают 5 основных причин почему так важно спать без одежды. Согласно результатам опроса в Соединённых Штатах Америки, порядка 60 процентов мужчин и 56 процентов женщин предпочитают спать голыми.Существует множество причин, для того, чтобы это делать.Причина 1: сон становится глубжеСпать голым крайне полезно, так как это позволяет уснуть гораздо лучше и крепче. Дело в том, что сон без одежды автоматически уменьшает температуру тела. Конечно, когда вы спите, температура постоянно меняется, но при сне в голом состоянии гораздо проще регулировать телу. Идеальной температурой помещения, кстати, является 15-19 градусов. А так как при засыпании тело само по себе немного охлаждается, то прохладный воздух в комнате позволит только сделать сон более глубоким и комфортным.Причина 2: уровень инсулина приходит в нормуМногочисленные исследования доказали, что спать голым полезно для поддержания уровня инсулина в норме. Дело в том, что воздействие холодных температур оказывает влияние на лептин и адипонектин. Это гормоны, которые помогают сбалансировать инсулин. Лептин регулирует аппетит, а другой гормон выполняет роль глюкозы и разрушения жирных кислот. А спать в голом виде, значит, подвергать себя воздействию холодных температур. Поэтому регуляторы инсулина в это время находятся в норме.Причина 3: ускоряется метаболизмКоричневый жир сжигает энергию для создания тепла, а также помогает поддерживать температуру тела. В совокупности это позволяет ускорить обмен веществ в организме, а значит, способствует похудению. Чем не привлекательная причина для того, чтобы спать голым? Количество белого жира будет заметно уменьшаться, если вы будете спать голым.Причина 4: кожа станет более здоровойЗдоровье кожи зависит от многих факторов. В том числе спать голым позволяет сохранить её в достойном состоянии. Отсутствие одежды положительно сказывается на внешнем виде, так как позволяет коже дышать. В таком случае сокращаются риски раздражения, предотвращается вероятность забитых пор, опрелостей и сыпи, которые спровоцированы трением.Кстати, перегрев, который вызван слишком тёплой одеждой, создаёт благоприятную среду для бактериальных и грибковых инфекций. Поэтому люди, которые спят голыми, оказывают коже огромную услугу.Причина 5: такой сон способствует улучшению отношенийВ психологическом плане спать голым тоже очень полезно. Ведь, как известно, соприкосновение с открытыми участками кожи другого человека активирует выработку гормона окситоцина. Он является нейротрансмиттером, облегчающим «социальную синхронизацию».Также известно, что спать голым полезно для отношений. Это одна из самых приятных причин, почему это надо делать. Между мужчиной и женщиной будет мелькать химия. Ведь контакт во время секса или сна тоже расслабляет, помогает облегчить засыпание. Кроме того, есть теория, что пары, которые не перестают контактировать при засыпании и во сне, лучше спят, испытывают большую близость друг с другом.