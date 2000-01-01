Ученые определили идеальное время для пробуждения

Рекомендуемое время пробуждения зависит от возраста.Исследователи заявили, что время пробуждения зависит от возраста человека: в разные десятилетия жизни оно меняется.Но что должно сохраняться: ложиться спать и просыпаться нужно в один и тот же час, с учетом возрастных изменений. Для тех, кто хронически ложится спать и встает с постели в разное время, возрастает риск опасных заболеваний, предостерегли врачи.Сотрудники Медицинского центра Университета Дьюка (США) выяснили, что время пробуждения зависит от возраста, а нарушение циркадных ритмов сбивает работу всех систем организма. Во сколько же следует просыпаться в разном возрасте, чтобы полноценно отдыхать и сохранять хорошее здоровье?«Идеальное время, чтобы выспаться и при этом хорошо себя чувствовать в 20 лет - 9:30 утра, в 30 лет - 8 часов утра, в 40 лет - 7:30, в 50 лет - 7 часов утра, а после 60 лет - 6.30 утра», - установили ученые.Время засыпания при таком пробуждении вычислить нетрудно. Взрослые люди должны спать от 7 до 9 часов, люди в возрасте после 65 лет - от 7 до 8 часов, заявили специалисты. Они подчеркивают: засыпание и пробуждение в одно и то же время предохраняет от развития различных болезней, как физиологических, так и психологических.Выводы специалистов базируются на итогах эксперимента с участием 2000 человек без нарушений сна возрастом от 43 до 48 лет. Одним из резюме проекта стал следующее заключение исследователей: нерегулярное засыпание и пробуждение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, полноты, диабета второго типа, депрессии.и гипертонии.Кроме того, нерегулярный сон также способствует также снижению физической активности, утрате стрессоустойчивости и депрессии.