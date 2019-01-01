Ученые создали имплант для восстановления нюха

Прибор может вернуть утраченное обоняние.Ученые создали устройство, которое помещается в ноздре и помогает вернуть утраченное обоняние. Массачусетские врачи успешно протестировали эту методику на пяти пациентах.Устройство, использующие электрический ток, позволило ощутить ароматы участникам эксперимента.В рамках исследования медики сосредоточились на обонятельной луковице, которая передает сигналы запахов непосредственно в мозг. Устройства с электродами помещялись в ноздри и воздействовали на луковицу, которая затем направляла полученную информацию к нейронам.Следует отметить, что некоторые случаи потери обоняния (заблокированные пазухи) можно исцелить, однако в случае травмы мозга, старения или деятельности вирусов, которая приводят к аносмии, нет универсального средства лечения.В эксперименте приняли участие добровольцы в возрасте от 43 до 72 лет, у которых все еще была способность к обонянию.Исследователи сказали, что им нужно было провести эксперимент с неповрежденным обонянием, чтобы проверить достоверность работы гаджета.По словам медиков, добровольцам предлагали понюхать какие-то ароматы в том время, как устройство выпускало маленькие разряды тока. С каждым воздействие разряд увеличивался.После воздействия устройства три пациента описали ощущения запаха: лука, антисептика, кислых и фруктовых ароматах.Медики намерены продолжить испытание кохлеарного имплантанта для того, чтобы разработать эффективный метод лечения утраты обоняния.Ранее метод электростимуляции уже оказался успешным в других сенсорных системах, особенно в слухах.По словам исследователей, кохлеарные имплантаты восстанавливают слух и являются самым успешным устройством в мире, которое появилось в неврологии за последнее время.