Ученые создали имплант для восстановления нюха
Ученые создали устройство, которое помещается в ноздре и помогает вернуть утраченное обоняние. Массачусетские врачи успешно протестировали эту методику на пяти пациентах.
Устройство, использующие электрический ток, позволило ощутить ароматы участникам эксперимента.
В рамках исследования медики сосредоточились на обонятельной луковице, которая передает сигналы запахов непосредственно в мозг. Устройства с электродами помещялись в ноздри и воздействовали на луковицу, которая затем направляла полученную информацию к нейронам.
Следует отметить, что некоторые случаи потери обоняния (заблокированные пазухи) можно исцелить, однако в случае травмы мозга, старения или деятельности вирусов, которая приводят к аносмии, нет универсального средства лечения.
В эксперименте приняли участие добровольцы в возрасте от 43 до 72 лет, у которых все еще была способность к обонянию.
Исследователи сказали, что им нужно было провести эксперимент с неповрежденным обонянием, чтобы проверить достоверность работы гаджета.
По словам медиков, добровольцам предлагали понюхать какие-то ароматы в том время, как устройство выпускало маленькие разряды тока. С каждым воздействие разряд увеличивался.
После воздействия устройства три пациента описали ощущения запаха: лука, антисептика, кислых и фруктовых ароматах.
Медики намерены продолжить испытание кохлеарного имплантанта для того, чтобы разработать эффективный метод лечения утраты обоняния.
Ранее метод электростимуляции уже оказался успешным в других сенсорных системах, особенно в слухах.
По словам исследователей, кохлеарные имплантаты восстанавливают слух и являются самым успешным устройством в мире, которое появилось в неврологии за последнее время.
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