Признана потенциальная опасность мандаринов для здоровья

Эти фрукты могут навредить организму.Мандарины считаются прекрасным дополнением к здоровому питанию, но производители пищевой продукции нередко идут на обман покупателя. Какие же опасности могут подстерегать при покупке мандаринов?О том, что эти сочные оранжевые фрукты с великолепным ароматом могут серьезно навредить организму. Оказывается, из-за мандаринов, особенно привезенных издалека, существует реальный риск пострадать, заразившись паразитами. По словам специалистов, на поверхности плодов могут оставаться следы личинок средиземноморских мух – употребление в пищу таких фруктов легко может вызвать отравление.«Перед употреблением мандарины обязательно нужно мыть. На кожуре может находиться множество опасных веществ. Также необходимо тщательно мыть руки после контакта с кожурой плодов», - предостерегли эксперты.В частности, для сохранения продукции перевозчики нередко покрывают фрукты этиленом, а данный химикат действует при попадании в организм как токсин и к тому же скапливается в печени. Обычно такие плоды липковатые на ощупь.Если на кожуре заметен яркий восковой блеск, есть вероятность, что фрукты обрабатывали фунгицидами – веществами для борьбы с плесенью. Эти химикаты могут вызвать почечную недостаточность, и особенно сильно вредят, если человек, помимо прочего, употребляет и алкоголь.Мандарины, которые кажутся слишком сочными и сохраняют вмятины от пальцев при нажатии, скорей всего, были переморожены при хранении. Употреблять такие фрукты врачи не советуют. Также, по их словам, не нужно употреблять в пищу мандарины с зелеными пятнами, так как это обычно свидетельствует о болезни плодового дерева.