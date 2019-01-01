Болезни легких связаны со слабоумием

Связанность болезней легких со слабоумием ученым не кажется удивительной.Ученые из School of Public Healt (Университет Миннесоты, США) представили данные о том, что болезни легких могут быть связаны с повышенным риском слабоумия. Такую связь исследователи увидели, проанализировав данные более 14 тысяч человек, средний возраст которых составил 54 года.«Вероятность развития слабоумия у взрослых людей выше, если у них есть болезни легких», - заявили научные специалисты.Ими были изучены данные о здоровье людей, собиравшиеся на протяжении 23 лет. В течение этого периода испытуемые проходили обследование легких и проверялись на возможные нарушения когнитивных функций. Слабоумие (деменция) за время проекта развилось у 1407 человек.Ученые выяснили, насколько сильно связаны конкретные болезни легких с когнитивной деградацией.«У людей с рестриктивными болезнями легких (идиопатический фиброз легких, саркоидоз и др.) слабоумие развивается на 58% чаще. Обструктивные болезни легких (ХОБЛ), увеличивали риски деменции на 33%», - установили исследователи.По большому счету связанность болезней легких со слабоумием ученым не кажется удивительной и экстраординарной. По их словам, больные легкие не могут обеспечить полноценного поступления кислорода к тканям головного мозга, что может провоцировать воспаление и повреждения его сосудов. Развитие дегенеративных процессов при этом можно счесть вполне закономерным.