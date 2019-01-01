Медики рассказали о неочевидной пользе облепихи

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У облепихи множество полезных свойств.Облепиха считается крайне полезной осенней ягодой. Польза присутствует буквально во всём: в самих плодах, листьях и даже ветках этого прекрасного растения. В них немало витаминов, микроэлементов, которые помогут при различных заболеваниях и недугах.Химический состав облепихи невероятно богат. В свежих ягодах содержится огромное количество аскорбиновой кислоты (до 300 миллиграммов на 100 граммов). Также облепиха богата витаминами В, Р, Е, провитамином А, фолиевой кислотой.Читайте также: Медики рассказали о неочевидной опасности некоторых лекарствВ числе микроэлементов: железо, марганец, магний, сера, бор, алюминий, титан и кремний. Также ценно облепиховое масло, которое содержится в косточках плодов. Кроме того, облепиха - отличный источник винной, яблочной, щавелевой кислот. Имеются в данной ягоде и жирные кислоты (олеиновая и линолевая) и фитонциды, азотосодержащие соединения. Именно таким богатым составом и определяется польза облепихи.Облепиху рекомендуют употреблять в свежем виде или готовить из неё соки, сиропы, кисели, пастилу, компоты, вина, настойки и так далее. Несмотря на консервацию, она сохранит все полезные свойства. В ягодах также будет много пользы, если их заморозить.У облепихового масла отличные бактерицидные свойства. Оно отлично заживляет раны и небольшие повреждения слизистых оболочек и кожи. Благодаря этому маслу можно успокоить боль. Облепиховое масло можно употреблять как наружно, так и внутрь. Оно улучшает липидный обмен и увеличивает содержание белка в печени, а также стимулирует восстановительные процессы в поврежденных тканях (в том числе клеток печени после алкогольной интоксикации).Облепиховым маслом можно смазывать слизистую оболочку горла, особенно это полезно при хроническом ларингите или фарингите. Также полезно делать масляные ингаляции каждый день по 15 минут. Всего 10 процедур помогут существенно облегчить состояние пациента. То же самое можно делать для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.Ягоды облепихи представляют собой естественный поливитаминный концентрат, который можно хранить до весны в замороженном виде. Легко можно восполнить недостаток витаминов и полезных элементов, если вы будете пить настой из ягод.В облепихе содержится бета-ситостерин, который обладает антисклеротическим действием. Потому ягоды очень полезны для профилактики атеросклероза, особенно людям, приближающимся к пожилому возрасту.Облепиху можно употреблять и для того, чтобы привести в норму нервную систему человека. В ягодах этого растения и в коре ветвей содержится серотонин, играющий немаловажную роль в формировании нервной системы.