Медики рассказали, как морщины указывают на разные болезни

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Морщины указывают на болезни сердца.Обычно о морщинах говорят в косметологическом ключе, ведь от них, как правило, мечтают избавиться. Но специалисты предупреждают: морщины - показатель не только возраста, они указывают на подверженность человека разным болезням.Морщины на лбу. Этот тип морщин считается одним из самых заметных. Нередко морщины на лбу появляются в раннем возрасте (независимо от пола), бывают при этом очевидными, глубокими. Такие морщины указывают на болезни сердца, считают ученые.В частности, раннее появление резко выраженных морщин на лбу говорит о недостаточной выработке белков коллагена и эластина, обеспечивающих упругость и гладкость кожи. Эти же белки важны для поддержания эластичности сосудистой ткани. Их дефицит не только содействует возникновению морщин, но и вредит сосудам, которые становятся хрупкими. Поэтому, считают эксперты, глубокие и ранние морщины на лбу могут указывать на то, что человек склонен к гипертонии, инфаркту или инсульту.В данном случае медики советуют проверить сосуды, сдать анализы на уровень сахара и холестерина крови, а также знать свое артериальное давление и контролировать его.Морщины на веках. Если верхнее веко нависает и выглядит «помятым», это может указывать на плохое состояние нерва, отвечающего за веко. В подобной ситуации можно предположить склонность к болезням нейродегенеративного характера, инсульту.Терапевты советуют при опускании век и появлении морщин посетить невролога и проверить органы сосудистой системы.Морщина на мочке уха. Вертикальная морщина на мочке уха может указывать на развивающийся атеросклероз – сосудистую патологию, связанную с закупориванием сосудов и артерий холестериновыми бляшками. При подобном нарушении меняется нормальный кровоток и повышается риск образования тромбов, возникновения инсульта и инфаркта.Тем, у кого на мочке уха появилась вертикальная морщина, врачи рекомендуют сдать анализы на холестерин.