Медики назвали продукты, ускоряющие старение

Любителям копченостей также стоит пересмотреть свой рацион.По словам экспертов, привычная еда не только приближают старость, но и сказываются на внешности.В первую очередь специалисты посоветовали отказаться от кофе. По их мнению, этот напиток лишь создает иллюзию бодрости, на самом деле совершенно не придавая сил. А вот работу нервной системы кофе угнетает.Стоит также свести на нет употребление маргарина. Этот продукт состоит из транс-жиров, которые не только ускоряют процессы старения, но и могут спровоцировать возникновение раковых клеток в организме.Дым, в котором коптят эти продукты, содержит много канцерогенов.А отказ от привычного способа копчения, который использует большинство производителей, делает пищу еще более опасной. При такой обработке используют различные химические вещества, чтобы придать продуктам копченый вкус. Полезного в этом, как вы понимаете, мало.