Врачи объяснили, почему желательно регулярно есть рыбу

Ученые нашли «рыбный» способ продления жизни.Употребление рыбы два раза в неделю продлевает жизнь человеку, - об этом заявили ученые из США, представляющие Гарвардский университет.Новые выводы, сделанные гарвардскими исследователями, подтверждают рекомендации Американской кардиологической ассоциации, которая настойчиво советует употреблять рыбу, прежде всего богатую жирными кислотами Омега-3. В ходе лабораторных исследований научные специалисты вновь получили доказательства того, что рыба невероятно полезна для здоровья: ученые убедились, что содержащиеся в ней полезные вещества могут продлевать человеку жизнь.«Этот эффект достижим, строго при условии употребления рыбных блюд регулярно два раза в неделю», - озвучили свое мнение авторы новой работы.По словам профессора эпидемиологии и питания в Гарвардском университете Эрика Б. Римма, особого предпочтения заслуживают маслянистые сорта рыбы - лосось, скумбрия, сельдь, сардины, тунец. Эксперт заявил, что их употребление значительно предотвращает клинические сердечно-сосудистые заболевания.В то же время, многие эксперты и врачи в наши дни выступают с советами не злоупотреблять рыбой, пусть даже полезной. Их доводы таковы: природные водоемы, моря и океаны, сегодня сильно загрязнены, и рыба может оказаться источником опасных веществ, в частности, тяжелых металлов. Что касается рыбной продукции, выращиваемой фермерами, то в таком продукте легко можно найти следы корма, содержащего добавки, способствующие росту и набору веса у поголовья.«В рыбе, которую мы покупаем в супермаркете, зачастую зашкаливает уровень содержания ртути, - и оно растет вместе с загрязнением океана. Часто употреблять морскую рыбу не стоит, особенно детям», - сказала врач-диетолог Виктория Савицкая.