Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки

Эксперты рассказали, чем вредна мода на подкатанные штаны.Учёные отметили, что мода на оголённые щиколотки крайне опасна для здоровья людей.Специалисты отметили, что именно на ногах человека находится очень большое количество терморецепторов. При этом на щиколотках нет жирового слоя, который бы защищал ноги от перемерзания.Находясь на морозе в открытом состоянии, данная часть ноги очень переохлаждается, что приводит к замерзанию голеностопных суставов. В связи с этим очень страдает уровень иммунитета человека.Также из-за перемерзания щиколоток появляются проблемы с глоткой и носом.