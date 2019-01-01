Врачи подсказали, какая поза для сна опасна для "сердечников"
Человек проводит во сне примерно четверть суток. В это время процессы в организме замедляются, но считается, что положение тела во время сна может влиять на работу тех или иных органов.
О том, есть ли позы для сна, противопоказанные сердечникам, рассказал профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.
Бузунов говорит, что для здоровых людей противопоказаний, которые касаются позы для сна, нет. «Если человек здоров и не имеет тяжёлых хронических заболеваний, спать можно как угодно: сидя, лёжа, на спине, левом боку, правом – разницы абсолютно никакой. Некоторые дети вообще спят на четвереньках, упираясь в кровать коленями и локтями, и прекрасно высыпаются», – говорит врач.
Однако позаботиться о положении во сне следует тем, у кого есть определённые заболевания. «Утверждение, что при сердечных заболеваниях вредно спать на левом боку – это миф.
Единственное, людям, страдающим расстройством, при котором во сне происходят остановки дыхания, не стоит спать на спине. Обычно язык западает во время сна в таком положении – это может вызывать нарушение ритма сердца, гипертоническую болезнь, инфаркт и инсульт, – отмечает Бузунов.
– Если у человека есть сердечная недостаточность, во сне ему нужно обеспечивать возвышенное положение изголовья – чтобы оно было выше уровня поясницы.
Либо приподнимать изголовье специальной, функциональной кровати, либо настелить побольше подушек. Тогда человек будет меньше задыхаться во сне, это снизит риск отёка легких и прочих последствий».
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