Медики назвали наиболее полезные сухофрукты

Каждому следует употреблять их в пищу.Сухофрукты, уверена диетолог Юлия Манчук, могут стать прекрасным дополнением к терапии при некоторых заболеваниях. Сушенные ягоды и фрукты благоприятно воздействуют на организм и способствуют его оздоровлению. Специалист выделила шесть самых полезных из них.Сушеный инжир поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшает функционирование органов пищеварения, почек. Ягода помогает избавиться от сухого кашля. Очень полезна курага, содержащая расширяющие и очищающие кровеносные сосуды вещества. Сухофрукт, богатый магнием, защищает от стрессов.Поддерживать в норме психоэмоциональное здоровье способен изюм. Человек, употребляющий данный продукт, менее подвержен вспышкам гнева и раздражительности. Особенно он полезен людям, страдающим малокровием. Известен своими целебными свойствами и чернослив, налаживающий работу ЖКТ, нормализующий давление.Сушеный ананас содержит вещество бромелайн. Благодаря компоненту из растительных ферментов сухофрукт, как отмечает российский диетолог, улучшает пищеварение и противостоит воспалительным процессам. Сушеная вишня способствует выведению из организма токсинов, спасает от судорог, а также является отличным отхаркивающим средством и антисептиком.