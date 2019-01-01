Медики рассказали, почему пожилые женщины страдают от болезней чаще мужчин

За это ответственны определенные гены.Исследователи из Университета Эксетера использовали математические модели и данные экспериментов на мухах и обнаружили, что такие гены могут легко распространяться, если они вступают в силу после того, как женщина выходит из репродуктивного возраста.«Общие гены связывают два пола вместе в эволюционном «перетягивании каната»: селекция пытается направить женщин и мужчин в разных направлениях, однако общий геном предполагает, что благополучие одного пола повлечет за собой недостатки у другого и наоборот. Однако, после того как женщины достигают менопаузы, любые гены, которые улучшают физическое состояние мужчины в престарелом возрасте, будут копиться и негативно сказываться на организме женщины», - рассказывает профессор Дэвид Хоскен (David Hosken) из Университета Эксетера.По словам ученого, важным фактором служит то, что выживание и физическое здоровье это не одно и то же. Накопление генов, полезных для мужского самочувствия в конце жизни, зависит от их способности к оплодотворению после преодоления женщинами менопаузы.Читайте также: Медики рассказали, почему женщины чаще страдают от мигренейПроанализированные исследователями данные в экспериментах на плодовых мушках (drosophila) подтверждают результаты математических моделей, высчитанных на людях, поскольку гены, которые бы помогали мужчинам сохранять способность оплодотворения в старости, как правило, негативно отражались на здоровье женщин.Парадокс здоровья и выживаемости мужчин и женщин (the male-female health-survival paradox) - явление, наблюдаемое в современном обществе: женщины живут дольше, но вместе с тем они чаще страдают от тех или иных форм инвалидности и демонстрируют более низкие показатели общего состояние здоровья, чем мужчины.По мнению специалистов, этот факт имеет далеко идущие экономические, социологические и медицинские последствия. Различные данные свидетельствуют о том, что мужчины умирают в более молодом возрасте, чем женщины, несмотря высокие показатели здоровья - это происходит из-за биологических и экологических различий, которые включают в себя различные поведенческие, культурные и социальные факторы.