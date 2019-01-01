Найден способ блокировать рак до появления симптомов

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Разработанная молекула препятствует синовиальной саркомы.Американские ученые назвали способ блокировать развитие редкого вида рака до появления симптомов. Специалисты выяснили, каким образом с синовиальной саркомой связан белок под названием BRD9 и предложили подавлять его активность.Специалисты отмечают, синовиальная саркома чаще всего появляется около коленных суставов, хотя может формироваться в любой точке тела. На ранних этапах опухоль может не вызывать никаких заметных симптомов, а в последствии приводить к появлению отека, чувства онемения и боли. Как выяснили авторы нового исследования, активность белка BRD9 влияет на другой протеин, SS18-SSX, и это, в свою очередь приводит к развитию опухоли.О связи рака и SS18-SSX специалистам было известно ранее, однако поиски лекарства, которое могло бы эффективно воздействовать на него непосредственным образом, пока что продвинулись недостаточно далеко. Тем не менее, ученым удалось разработать молекулу, влияющую на BRD9, что косвенно влияет на работу белкового комплекса, включающего также и SS18-SSX. Дальнейшие эксперименты позволили ученым предположить, что разработанная молекула препятствует синовиальной саркомы.Читайте также: Найден способ "засечь" цирроз печени до первых симптомовПо мнению исследователей, если эффективность предложенной ими технологии подтвердится в ходе дальнейших экспериментов, она может найти применение в терапевтической практике.Ранее другие американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что молекула под названием SGLT2, или натрий-глюкозным котранспортер 2, участвует в развитии раковых опухолей, позволяя пораженным клеткам усваивать глюкозу. По мнению специалистов, это поможет диагностировать рак легких на ранней стадии и даже заранее предсказывать его появление.