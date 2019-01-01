Медики подсказали, какой фрукт особенно полезен для женщин

Авокадо занесли в "Книгу рекордов Гиннеса" как самый питательный фрукт.Авокадо набирает популярность среди сторонников здорового питания, его рекомендуют врачи.Едят только мякоть авокадо, а вот косточку и кожуру употреблять нельзя, поскольку они содержат токсическое вещество персин.Персин, кроме того, что защищает плод от грибков, он может вызвать расстройство пищеварения или аллергические реакции.Почему нужно есть авокадо1. Содержит нутриентыВ 100 граммах авокадо содержится 213% дневной нормы кремния, 143% бора и почти столько же никеля. Эти нутриенты улучшают состояние костей, суставов, сосудов, кожи, волос, играющих роль в обмене жиров, углеводов, гормонов. Эти элементы необходимы женщинам при климаксе. В авокадо содержится большое количество магния и калия.Фрукт содержит дневную норму витамина Е, природного антиоксиданта, защищающего организм от преждевременного старения. У авокадо есть низкий гликемический индекс.2. Улучшает иммунитет и омолаживает организмСто граммов авокадо содержит 1,5 суточной нормы фитостеринов, которые уменьшают концентрацию холестерина в человеческом организме, способствуют выработке коллагена, сохраняя молодость кожи.Эти вещества снижают уровень мужских гормонов-андрогенов у женщин, к примеру, при поликистозе яичников или климаксе.Ученые считают, что употребление авокадо снижает риск развития рака предстательной железы. Стоит помнить, что в 100 г около 15 граммов жиров, что составляет практически половину суточной нормы растительных жиров.3. Оно легкое в приготовленииЭто свойство позволяет включать его в состав разнообразных блюд. И не стоит запекать, варить или жарить фрукт, поскольку он станет горьким.