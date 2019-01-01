Врачи рассказали, как отказ от алкоголя влияет на организм

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Спиртные напитки - это злейший враг вашей кожи.Несмотря на то, как часто вы употребляете алкогольные напитки - по праздникам, или регулярно - в вашем организме обязательно начнутся сбои.А вот, что с вами случится, если полностью отказать себе в спиртном.Снижение веса, нормализация сахара и холестеринаВо-первых, спиртные напитки очень калорийны. Во-вторых, вместе с алкогольными напитками мы, как правило, употребляем большое количество нездоровой калорийной пищи. А в третьих, при употреблении алкоголя организм занимается нейтрализацией токсинов, и на переработку пищи у нее остается меньше сил. Это приводит к накоплению жировой ткани.Учитывая вышеуказанные обстоятельства, при отказе от алкогольных напитков вы нормализуете и уровень холестерина, а также снизите риски развития сахарного диабета. В то же время, как показывают исследования, алкоголь в малых дозах (150 мл сухого вина в день) способствует снижению холестерина и улучшения обменных процессов. Здесь главное не злоупотреблять.Улучшение работы мозга при отказе от алкоголяС одной стороны алкоголь делает нас сонными ... Но это огромная ошибка полагаться на бокал вина или рюмку коньяка как на снотворное. Действительно, после употребления спиртного вы можете заснуть, но это будет беспокойный сон. Ваш мозг не сможет должным образом отдохнуть. В итоге, утро будет тяжелым, а запаса энергии не будет. К тому же, алкоголь действует как мочегонное, потому как следует отдохнуть ночью точно не получится.Нарушение графика сна, сбой в работе внутренних часов организма и отсутствие полноценного отдыха негативно влияет на нашу умственную деятельность. Поэтому мы не в состоянии сфокусироваться и запоминать информацию, особенно вредно для людей, занимающихся умственной деятельностью и ответственными занятиями, требующих высокой концентрации внимания.Улучшение внешнего видаВ большей степени это касается мужчин, которые занимаются спортом. Если вы ходите в спортзал, но в то же время любите выпивать - эффекта от тренировок практически не будет. Так, алкоголь существенно замедляет рост мышц, поскольку он препятствует синтезу белка и продукции гормона роста - ключевого компонента в системе восстановления мышечных тканей. К тому же, у любителей спиртного значительно усиливаются боли после тренировок.Что касается представительниц прекрасного пола, то им следует знать, что алкоголь - это злейший враг вашей кожи. Спиртное обладает выраженным мочегонным эффектом, лишая кожу влаги, ускоряет процесс образования морщин. Кроме того, алкоголь ухудшает усвоение витамина А и С, которые играют важную роль в поддержании здорового вида кожи.