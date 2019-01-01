Названы напитки, помогающие уснуть не хуже снотворного

Эти натуральные напитки способны улучшить ваш сон.Спокойный сон имеет важное значение для здорового образа жизни. Однако бессонница является общим расстройством, которое может возникнуть в любой момент в нашей жизни вследствие стресса.Здесь пригодятся напитки для улучшения сна.В идеале, в среднем нужно спать 8 часов каждую ночь. Хотя снотворные таблетки могут помочь вам получить лучший ночной отдых, их следует использовать как можно меньше.Наша рекомендация в том, чтобы всегда выбирать натуральные напитки.К счастью, для лучшего ночного сна есть разные альтернативы, которые помогут вам расслабиться. Они регулируют работу организма и помогут вам спать всю ночь.1. Напитки для улучшения сна с ромашкойРомашковый чай - это спокойный и успокаивающий чай, способствующий снижению тревожности.Чтобы лучше спать, просто пейте чашку этого чая, желательно теплого.ингредиенты1 столовая ложка ромашки (10 г)1 стакан воды (250 мл)подготовкаВскипятите воду, а когда она закипит, добавьте ромашку.Оставьте настояться 5 минут, процедите, а затем выпейте.Если хотите, вы можете немного подсластить медом.Ромашка является не только полезным домашним средством от бессонницы. Это также отличный природное средство для лечения травм, также может повлиять на вашу качество и количество сна.2. ВалерианаЭто растение очень полезна для борьбы с бессонницей. Она поможет вам иметь глубокий сон, и вы заснете быстрее.Благодаря своим свойствам валериана может оказывать энергию, если принимать ее в течение дня, или расслаблять, если принимать ее перед сном.ингредиенты1 стакан горячей воды (250 мл)1 чайная ложка валерианы (5 г)подготовкаЗалейте валериану кипятком и оставьте на несколько минут.Процедите, а затем выпейте сразу.3. МелиссаИз нее можно сделать очень полезные напитки для улучшения сна благодаря ее свойствам.Вы можете пить от 2 до 3 стаканов в день, за исключением беременности или кормления. В этом случае вам нельзя пить этот чай.ингредиенты1 чайная ложка мелиссы (5 г)1 стакан воды (250 мл)подготовкаВскипятите воду. Когда закипит, добавьте мелиссу.Снимите с огня и дайте постоять 5 минут. Процедите.Выпейте.4. Вишневый сокВишневый сок является естественным источником мелатонина - гормона, который регулирует ваш цикл сна. Чтобы спать лучше и иметь более спокойный сон, рекомендуем пить половину стакана (100 мл) вишневого сока утром и снова вечером.Это поможет вам быстрее заснуть и спать дольше. Несмотря на то, что этот сок не был связан с негативными побочными эффектами, мы рекомендуем не пить более чем один стакан в день.Это объясняется тем, что он содержит много сахара и может повлечь изменение уровня глюкозы.Если вы активный человек, количество сахара, возможно, не является проблемой, но лучше всего не превышать одного стакана в день.5. Лавандовый чайЛавандовый чай стимулирует релаксацию, а также снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений.Эти три характеристики делают его одним из лучших натуральных напитков для улучшения ночного сна. Мы рекомендуем вам пить его за полчаса до того, как будете ложиться спать.ингредиенты1 столовая ложка свежей или сушеной лаванды (10 г)2 стакана воды (500 мл)подготовкаДоведите воду до кипения, затем выключите огонь и добавьте лаванду.Оставьте на 5 минут и процедите.Пейте, пока теплое.6. Кокосовая водаКокосовая вода поможет вам заснуть намного быстрее. Мы рекомендуем пить стакан (200 мл) кокосовой воды в час, прежде чем ложиться спать.Этот напиток идеально подходит для борьбы со стрессом, вызванным бессонницей, а также бессонницей из-за нездоровую пищу. Попробуйте найти кокосовую воду, которая не содержит консервантов.