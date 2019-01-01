Названы напитки, помогающие уснуть не хуже снотворного
Спокойный сон имеет важное значение для здорового образа жизни. Однако бессонница является общим расстройством, которое может возникнуть в любой момент в нашей жизни вследствие стресса.
Здесь пригодятся напитки для улучшения сна.
В идеале, в среднем нужно спать 8 часов каждую ночь. Хотя снотворные таблетки могут помочь вам получить лучший ночной отдых, их следует использовать как можно меньше.
Наша рекомендация в том, чтобы всегда выбирать натуральные напитки.
К счастью, для лучшего ночного сна есть разные альтернативы, которые помогут вам расслабиться. Они регулируют работу организма и помогут вам спать всю ночь.
1. Напитки для улучшения сна с ромашкой
Ромашковый чай - это спокойный и успокаивающий чай, способствующий снижению тревожности.
Чтобы лучше спать, просто пейте чашку этого чая, желательно теплого.
ингредиенты
1 столовая ложка ромашки (10 г)
1 стакан воды (250 мл)
подготовка
Вскипятите воду, а когда она закипит, добавьте ромашку.
Оставьте настояться 5 минут, процедите, а затем выпейте.
Если хотите, вы можете немного подсластить медом.
Ромашка является не только полезным домашним средством от бессонницы. Это также отличный природное средство для лечения травм, также может повлиять на вашу качество и количество сна.
2. Валериана
Это растение очень полезна для борьбы с бессонницей. Она поможет вам иметь глубокий сон, и вы заснете быстрее.
Благодаря своим свойствам валериана может оказывать энергию, если принимать ее в течение дня, или расслаблять, если принимать ее перед сном.
ингредиенты
1 стакан горячей воды (250 мл)
1 чайная ложка валерианы (5 г)
подготовка
Залейте валериану кипятком и оставьте на несколько минут.
Процедите, а затем выпейте сразу.
3. Мелисса
Из нее можно сделать очень полезные напитки для улучшения сна благодаря ее свойствам.
Вы можете пить от 2 до 3 стаканов в день, за исключением беременности или кормления. В этом случае вам нельзя пить этот чай.
ингредиенты
1 чайная ложка мелиссы (5 г)
1 стакан воды (250 мл)
подготовка
Вскипятите воду. Когда закипит, добавьте мелиссу.
Снимите с огня и дайте постоять 5 минут. Процедите.
Выпейте.
4. Вишневый сок
Вишневый сок является естественным источником мелатонина - гормона, который регулирует ваш цикл сна. Чтобы спать лучше и иметь более спокойный сон, рекомендуем пить половину стакана (100 мл) вишневого сока утром и снова вечером.
Это поможет вам быстрее заснуть и спать дольше. Несмотря на то, что этот сок не был связан с негативными побочными эффектами, мы рекомендуем не пить более чем один стакан в день.
Это объясняется тем, что он содержит много сахара и может повлечь изменение уровня глюкозы.
Если вы активный человек, количество сахара, возможно, не является проблемой, но лучше всего не превышать одного стакана в день.
5. Лавандовый чай
Лавандовый чай стимулирует релаксацию, а также снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
Эти три характеристики делают его одним из лучших натуральных напитков для улучшения ночного сна. Мы рекомендуем вам пить его за полчаса до того, как будете ложиться спать.
ингредиенты
1 столовая ложка свежей или сушеной лаванды (10 г)
2 стакана воды (500 мл)
подготовка
Доведите воду до кипения, затем выключите огонь и добавьте лаванду.
Оставьте на 5 минут и процедите.
Пейте, пока теплое.
6. Кокосовая вода
Кокосовая вода поможет вам заснуть намного быстрее. Мы рекомендуем пить стакан (200 мл) кокосовой воды в час, прежде чем ложиться спать.
Этот напиток идеально подходит для борьбы со стрессом, вызванным бессонницей, а также бессонницей из-за нездоровую пищу. Попробуйте найти кокосовую воду, которая не содержит консервантов.
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