Медики рассказали, действительно ли кефир вреден для детей

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Комаровский объяснил, безопасно ли давать детям кефир.Кефир – вполне полезный продукт, но в его составе содержится спирт. Именно поэтому многие родители настораживаются, можно ли давать детям этот продукт.Он объясняет, что в процессе образования кефира идут одновременно два процесса с помощью особых бактерий. Один из процессов кисломолочного брожения, другой – спиртового брожения. Именно они создают уникальный вкус кефира, которого нет в других кисломолочных продуктах.Но поскольку есть спиртовое брожение, то в кефире есть определенное количество спирта. Но это количество очень небольшое. К примеру, в 200 граммах виноградного сока содержится больше спирта, чем в 200 граммах кефира.Чтобы количество спирта в кефире стало опасным, этот продукт должен бродить несколько недель.Вывод Комаровского: употребление кефира не принесет вреда ребенку, если следить за сроком годности.