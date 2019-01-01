Кардиологи назвали привычку, "убивающую" сердце

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Электронные сигареты серьезно повреждают сердце.Новое исследование подтверждает, что электронные сигареты повреждают сердце.Ущерб может быть не так «плохим», как от традиционных сигарет, но это происходит.Понятие о том, что электронные сигареты «здоровее», чем обычные сигареты, быстро создало новую многомиллионую индустрию. Однако все больше исследований доказывают мнимую безвредность вейпинга. «Меньшая концентрация токсичных веществ» не означает, что вредных последствий не будет.Новый анализ специалистов Бирмингемском университете показал, что электронные сигареты являются источников воспалительных цитокинов, которые в течение десятилетий могут способствовать развитию проблем с сердцем.Еще одно исследование, недавно представленное на собрании Американской кардиологической ассоциации, подтверждает, что, как и традиционные сигареты, электронные сигареты заставляют клетки эндотелия производить меньше оксида азота, что приводит к повреждению сердца.