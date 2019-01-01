Названы главные советы для сохранения здоровья легких

Пять простых рекомендаций могут продлить жизнь.От эффективной работы легких зависит общее качество жизни. Немецкие эксперты назвали пять способов, позволяющих сохранять лёгкие здоровыми и молодыми.1. Не куритеНачнём с самого очевидного для всех факта - курение увеличивает риск рака легких. Но это не единственная беда, которая грозит вам в результате вредной привычки. На деле, курение связано почти со всеми заболеваниями лёгких, включая ХОБЛ, идиопатический легочный фиброз и астму. А если у вас уже есть эти болезни, то вредные привычки сделают их более тяжелыми. Курильщики умирают от ХОБЛ в 13 раз чаще, чем некурящие.2. Занимайтесь спортомПомимо отказа от сигарет, наиболее важным поступком, который вы только можете сделать по отношению к легким, будут регулярные физические нагрузки. Они позволяют сохранить здоровье не только телу, но и лёгким. Когда вы занимаетесь спортом, ваше сердце стучит сильнее, и легкие работают более усердно. Организму требуется больше кислорода для подпитывания мышц. В результате лёгкие усиливают активность для доставки этого кислорода. Данные тренировки очень полезны для того, чтобы сохранять лёгкие молодыми и здоровыми на протяжении длительного времени, оберегая их от всех болезней.3. Следите за воздухомВоздействие загрязняющих веществ в атмосфере повреждает лёгкие и ускоряет их старение. Когда мы были молодыми и сильными, легкие легко сопротивлялись этим токсинам. Однако по мере старения данный орган теряет свою сопротивляемость и становится более уязвимым перед инфекциями и болезнями. Старайтесь избегать пассивного курения, физических занятий на улице рядом с оживленными трассами, и как можно реже соприкасайтесь с загрязняющими веществами по работе.4. Предупреждайте инфекцииИнфекции могут быть особенно опасными для ваших легких в определённом возрасте. Если уже страдаете от ХОБЛ, то инфекции представляют собой смертельную опасность. Даже здоровые пожилые люди могут заболеть пневмонией, которая угрожает их жизни. Выпивайте больше воды, ешьте фрукты и овощи, чаще мойте руки водой и мылом. Укрепляйте иммунитет.5. Глубокое дыханиеЕсли вы подобно многим людям делаете быстрые неглубокие вдохи, то тем самым используете только незначительную часть своих легких. Глубокое дыхание позволяет прочищать эти органы и обеспечивает полноценный обмен кислорода.Исследования показывают, что глубокое дыхание в виде занятий продолжительностью не более 10 минут в день улучшает функционал легких и укрепляет их здоровье.