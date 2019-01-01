Медики рассказали, кому особенно полезны сливы

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Диетологи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца и сосудов.Такой полезный фрукт, как сливы, благодаря наличию витаминов группы В, А, Е, К, С, а также таких минеральных веществ, как калий, кальций, железо, медь, магний, фосфор, цинк, йод, должны обязательно входить в рацион как взрослых, так и детей.Особенно медики рекомендуют употреблять сливы людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Этот фрукт содержит кумарины - вещества, которые препятствуют появлению тромбов. Полезна слива при анемии, гипертонии, атеросклерозе, нарушении кровообращения.Этот фрукт богат клетчаткой и антиоксидантами, поэтому съедая всего 3-4 больших сливы в день, вы сможете улучшить работу желудочно-кишечного тракта и существенно снизите риск возникновения рака толстой кишки.Благодаря витаминам группы В, слива полезна также людям, которые имеют проблемы с нервной системой. Регулярное употребление этого фрукта помогает снизить уровень тревожности, нормализовать сон, аппетит, улучшить память и внимание.